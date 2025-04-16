台鹽綠能弊案首開庭 陳啓昱坦認：曾向土開業者索4成分潤

涉光電開發案舞弊、掏空台鹽資產的台鹽公司前董事長陳啓昱。（資料照，台南地檢署提供）

2025/04/16 17:48

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽前董事長陳啓昱（收押中）涉台鹽綠能與土地開發商聯手光電場開發舞弊，16日下午台南地院首開庭，陳啓昱否認犯罪、但坦認曾向鴻暉公司老闆蘇俊仁索要土地開發利益的4成分潤，但蘇沒給也沒答應；蘇匯給他的4910萬元，是他向蘇的借貸款項。

台鹽綠能弊案今天首度提訊收押中的陳啓昱開準備程序庭，受命法官詢問陳是否認罪？陳啓昱說，他否認犯罪、但對部分事實坦承不爭執。法官說，在檢方移審接押庭時，陳啓昱對不法所得不爭執，為何今天會翻供？陳啓昱直言當時是為了要爭取交保、才先承認，結果也沒交保，之後看到一些證據、覺得不合理，否認犯罪是要為自己爭取公平審判的機會。

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陳啟昱表示，因為當時擔任台鹽董事長，他被朋友拖累、支票借朋友、幫忙朋友做擔保，後來朋友倒了，因為跳票會影響台鹽董座職務，他才拜託朋友蘇俊仁借款給他處理債務，蘇共匯到他帳戶的4910萬元，是向蘇的借貸款項，不是鴻暉公司的分潤。

陳啓昱並說，在任台鹽董座後，蘇俊仁介紹蘇坤煌（前台綠總經理）與他認識，談到合作綠能產業事宜，當時曾口頭向蘇俊仁說若鴻暉開發土地有賺錢，要向鴻暉分潤4成。法官問說，陳向鴻暉索求分潤4成有何依據？陳啓昱答稱，光電場土地開發需要很多人努力，台綠與土開業者各司其職、合作推動國家政策的綠能產業，互相成就一件事，他自覺索4成分潤合情合理，但後來得知蘇俊仁不承認此事。

法官提到鴻暉等3家土開業者對外與地主接洽、開說明會時，為何都打著台綠招牌？3家公司與台綠都綁在一起？陳啓昱說，執行情況，他沒有很清楚，需要問蘇坤煌、但也強調這是合作推動的概念。

陳啓昱的律師也辯護說，台綠與土地開發商的業務範圍不同，陳啓昱並未把土地開發利潤截留在土開業者、損害台鹽與台綠利益，台綠成立後定位是光電場土地管理平台，不是土地開發業，是土開業者先找可開發的土地測評有開發價值，再向地主洽租取得使用同意書，待土地整合後交給台綠規劃、接洽電業商來投資簽約申設光電場，台綠向電業商收取管理服務費，台綠並非獲取土地開發利潤，所以沒有檢方控訴指，陳啓昱損害台鹽與台綠利益。

陳的律師強調，雖然陳啓昱曾向蘇俊仁索要4成分潤，但蘇俊仁沒答應、沒承諾，且光電案在開發進行中，不知能否獲利？鴻暉公司也未結算、核帳，陳啓昱一廂情願的說法，不能認定有非常規營業交易與特別背信罪嫌。

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