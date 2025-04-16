彰化縣2700警學CPR+AED 彰基醫護傳授自救救人

彰基緊急醫療救護訓練中心（EMS）講師執行心肺復甦術（CPR）課程。（彰化基督教醫院）

2025/04/16 19:24

〔記者湯世名／彰化報導〕為提升員警在值勤時的自救與互救能力，彰化縣警察局與彰化基督教醫院攜手合作，由彰基動員百名醫護人員在為期1個月間，教導縣警局2700名員警學習CPR、AED、止血、包紮等項目，有員警分享說，他父親急性心肌梗塞倒地，家人卻無人懂CPR，如果當時有人能即刻施予CPR，結果或許會不一樣。

彰化縣警局長陳明君指出，彰基連續3年提供給縣警局嚴謹創傷急救的專業訓練。今年20梯次共有2700名員警受訓，項目包括CRP、AED、止血、包紮等項目。員警在打擊犯罪、維護治安或交通安全等方面，能提升員警自我保護和緊急救護能力，守護民眾生命安全。

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彰基總院長陳穆寬則說，警察是守護社會安全的第一道防線，提升其緊急應變與創傷急救能力，不僅有助於保障自身安全，也能在災難或突發事件中成為他人生命的守護者。陳穆寬強調，彰基是彰化唯一的醫學中心，也是一個教會醫院，能為縣警局員警提供專業的急救訓練，就是他們的社會責任。未來彰基將持續與警政、消防單位攜手推動創傷救護訓練，打造更具行動力與應變力的執勤團隊，守護社會安全網。

本次訓練課程內容多元且實用，不僅涵蓋基本的心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作，更納入現場常見創傷處置技術，如戰術止血帶應用、殘肢處理、有異物的包紮法、開放性氣胸與臟器外露的急救包紮方式。透過情境模擬與實作演練，協助員警在事故現場把握黃金搶救時間，第一時間給予傷患正確處置，為後續醫療接手爭取關鍵機會。

彰基緊急醫療救護訓練中心（EMS）講師示範戰術止血帶操作。（彰化基督教醫院）

彰基緊急醫療救護訓練中心（EMS）講師說明自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作。（彰化基督教醫院）

彰基總院長陳穆寬表示，彰基能為縣警局的員警提供專業的急救訓練，就是他們的社會責任。（彰化基督教醫院）

彰化縣警局長陳明君（左）頒發感謝狀給彰基總院長陳穆寬（右），感謝彰基協助員警訓練急救。（彰化基督教醫院）

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