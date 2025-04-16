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    台中2偵查佐考上警大 二分局雙喜臨門貼紅榜

    偵查佐何權哲（右二）考上警大，台中市第二分局貼紅榜祝賀。（警方提供）

    偵查佐何權哲（右二）考上警大，台中市第二分局貼紅榜祝賀。（警方提供）

    2025/04/16 18:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局雙喜臨門訊息！中央警察大學114年度警佐班榜單出爐，二分局偵查隊兩名偵查佐何權哲與鄭偉廷雙雙考取，將於21日前往受訓，順利結業後將正式升任「巡官」，分局今天也在大門口張貼紅榜，祝賀他們迎向嶄新警職生涯。

    第二分局今天特別在大門口舉行「金榜題名」紅榜揭榜儀式，儀式雖簡單，氣氛卻格外熱烈，紅榜一貼，現場官警無不報以熱烈掌聲，象徵著努力與堅持終有回報，也恭喜兩位同仁雙雙通過中央警察大學第一類警佐班考試，為分局再添美事。

    二分局指出，何權哲在刑事偵查工作上表現亮眼，面對繁忙勤務仍不忘精進專業、苦讀備考，這次在家人與同事支持下如願以償更上層樓；鄭偉廷從警19年，偵破無數大大小小的刑案，始終不忘初心堅持不懈，此次靠著堅毅與毅力再次突破自我，順利通過警大考驗，除讓家人備感榮耀外，也圓了自身夢想。

    分局長鍾承志親自送上祝福與勉勵，期許兩位「準巡官」帶著大家的肯定與期待，未來無論在哪個崗位上，都能繼續發光發熱，持續發揮專長，為地方治安注入穩定力量，也為警界注入更多專業與熱血。

    台中市第二分局雙喜臨門，偵查佐鄭偉廷（右二）也考上警大。（警方提供）

    台中市第二分局雙喜臨門，偵查佐鄭偉廷（右二）也考上警大。（警方提供）

    台中市第二分局長鍾承志（左二）祝福勉勵兩位「準巡官」。（警方提供）

    台中市第二分局長鍾承志（左二）祝福勉勵兩位「準巡官」。（警方提供）

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