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    他賭博欠600萬元遭押走痛毆 警8小時逮人送辦

    警方將林男等3人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    警方將林男等3人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/16 17:04

    〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲莊姓男子因沉迷線上博弈，賭輸600萬元還不出來，遭24歲債主林姓男子撂人將莊男從新北市新莊住家押至台北市士林，持棍棒、皮帶痛毆莊男，並去電向莊母討錢。莊母即刻報警，警方隨即定位莊男地點，快速地將莊男救出，並逮捕林男與同夥共3人，依法送辦。

    據悉，莊男太沉迷線上博弈，有道是「十賭九輸」，月餘下來竟欠下600萬元，一時間莊男也不知如何是好。前日到了莊男還錢的期限，林男夥同28歲褚姓、18歲李姓2名友人，一同前往莊男於新莊住處討債，而莊男當然沒錢可還，於是被林男等人強押上車。

    眾人來到士林一處民宅，林男等人開始對莊男動用私刑，持木棍、皮帶、開山刀等工具毆打，命令莊男打電話回家求救。莊母接到電話意識到狀況不對，即刻報警求援。

    警方獲報隨即手機定位、調閱監視器，確認準備就緒後派員前往救援，8小時內就將莊男救出，並將林男等人逮捕，扣回棍棒、皮帶等做案工具。林男承認犯案，警詢後依依妨害自由、擄人勒贖、傷害等罪嫌移送法辦，士林地方法院裁定收押禁見。

    警方扣回各式武器。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回各式武器。（記者徐聖倫翻攝）

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