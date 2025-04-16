仗恃刑責不重 男西瓜刀砍人未賠分文遭重判

王姓男子與林姓男子有機車買賣糾紛，持西瓜刀砍傷林男左胸、雙手與手指切割傷及指神經受損等傷，因未賠償林男分文，被法院依傷害罪判處3年徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/04/16 17:22

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子與林姓男子有機車買賣糾紛，3年前巧遇林男，被控持西瓜刀砍傷林男左胸、雙手與手指切割傷及指神經受損等傷。基隆地院審理時，王雖坦承犯行，但法官審酌王男仗著傷害罪刑責不重，未賠償林男分文，犯後態度不佳，依傷害罪重判他3年徒刑。

判決指出，王姓男子2022年10月間某日晚間8時40分許，巧遇與他有機車買賣糾紛的林姓男子在基隆市中正區一間超商前與顏姓友人聊天，上前與林商討機車買賣糾紛一事，雙方一言不合，王取出郭姓友人停在路旁機車置物箱內的1把西瓜刀，朝林的腰揮砍，林本能拿起郭車上的安全帽擋刀，並試圖奪取王手上的刀。

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2人進而發生拉扯、扭打，林因此受有左胸切割傷約20公分併肌肉受損、雙手及手指切割傷共超過10公分併肌腱及指神經受損等傷。顏見2人發生打鬥，就近向基隆市警二分局正濱派出所報案，王見警方趕抵離去，王則在警方協助送醫救治後，對王提起傷害告訴。

法院審理時，王坦承持西瓜刀砍林只是想嚇林男，並沒有要致林於死的意思，當時也只有砍到林的肋骨部位，至於，林的手部傷勢是林男自己奪刀造成的。

判決指出，王僅因機車買賣糾紛，即持西瓜刀揮砍林男，致林左胸及手指受傷，迄今未賠償林醫藥費等開銷，仗恃僅犯「傷害」罪，料想刑責不重，絲毫不想努力彌補告訴人所受傷害，犯後態度不佳，審酌王僅因小嫌怨過節即動輒持刀砍傷林男，依傷害罪重判他3年徒刑。

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