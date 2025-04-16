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    台東關山國小狠師爆虐打特教幼童 監委紀惠容、葉大華要查

    監察委員葉大華（左）。（資料照，記者方瑋立攝）

    監察委員葉大華（左）。（資料照，記者方瑋立攝）

    2025/04/16 17:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕台東縣關山國小多名學童疑遭教師不當管教，造成學童多處嚴重外傷，民進黨立委伍麗華、林月琴、范雲、張雅琳2日與學童家長召開記者會控訴校方與台東縣教育處消息應對，甚至刻意隱瞞包庇。監察委員紀惠容、葉大華甚為重視，今天（16日）宣布已申請自動調查。

    受害幼童王姓家長2日在記者會控訴，孩子領有重度身心障礙證明，送到學前特幼班，原盼獲得更好照顧，孰料，1月8日發現孩子身上有嚴重傷勢，驗傷結果包括唇部開放性外傷、急性壓力反應、流鼻血，校方卻僅以「被椅子砸傷」搪塞，更在家長要求調閱監視器時，給予時間錯誤的片段誤導家長。

    根據家長轉述監視器畫面內容顯示，高姓與宋姓老師施暴行為包括抓脖強制餵食、將小孩拉起重摔、用身體壓在學生身上、用棉被蓋住後用腳踩、拿小孩頭撞牆壁、穿鞋時蓄意將小孩的鞋子往外丟，孩子拿錯鞋子還推小孩後腦勺、刻意用棉被擋住監視器，甚至閒聊時口出「帶進去小房間修理」等驚人之語。

    監委說，台東縣政府教育處2025年1月9日接獲通報，遲至1月20日才決議受理，至2月11日成立調查小組，家長2月27日得知通報訊息及相關監視畫面，疑拖延提供監視畫面予學童家長，嚴重損害其權益。究實情為何？台東縣政府及學校有無依相關規定進行調查？通報機制是否完備？權責機關有無善盡監督之責？均有深入調查釐清之必要。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    監察委員紀惠容。（資料照，記者方瑋立攝）

    監察委員紀惠容。（資料照，記者方瑋立攝）

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