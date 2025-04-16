竊電挖礦估逃700萬電費 電腦男見警上門神明前發毒誓

吳男涉嫌徒手轉動電表竊電挖礦，警方查獲46台礦機，台電初估損失逾700萬元。（民眾提供）

2025/04/16 19:03

〔記者王捷／台南報導〕台南吳姓男子涉嫌以徒手轉電度表的方式竊電，一個月竊取台電3萬多度用電，以供46台電腦挖比特幣，警方持票搜索時，引起鄰居注意，有目擊者聲稱，吳男開門見到警方情緒失控，帶著警員到神明廳發毒誓，直到警方出示整年度的蒐證，他才坦承竊電，台電損失粗估700多萬。

台電公司去年向警方報案，大約6年前，台電人員每個月去抄電表時，就發現吳男家中用電異常，低於平常住家用電使用量，警五分局立即組成專案小組，經過一年多蒐證，發現吳男家常在月中用電量就破萬度，但是台電人員去抄表時，卻發現吳家用電數低於1000度。

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警五分局會昨日同台電稽查人員，持票搜索吳家，吳男開門看到警方時，與台電人員發生口角，引起鄰居察看，吳男自稱電度表被破壞，他沒有用其他器械非法改裝電度表，雙方在門口爆發爭執，當警方出示搜索票與證據時，吳男才坦承徒手轉電度表。

鄰居指出，吳男約40多歲，平常是做電腦維修，也有替顧客接單挖礦獲利，感覺他的經濟條件很好，常帶一家四口出國玩，還以為挖礦很好賺，但不曉得原來吳男會竊電。

警方表示，在吳男家中查獲非法竊電挖掘虛擬貨幣的礦廠，起出46台礦機及相關設備，初估台電損失電費約700萬元。執行搜索時，現場電流高達100安培以上，屋頂有大量礦機，發現電力系統經過私自改造，並未經台電核可接電使用。

台電表示，此類大量竊電行為不僅造成電力流失，也帶來重大財損，初步估算損失金額高達700萬元，實際損失仍須進一步核算，警方目前已查扣所有設備，釐清吳男與其他涉案人員關係，後續將依法偵辦，並追查是否涉及其他非法用途或資金流向。

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