載小孩上學突有陌生老婦人上車 員警請她下車詢問原因有洋蔥

老婦人將陌生人的車子，誤認成自己兒子的，怎麼勸都不肯下車，警方到場安撫，將老婦人帶下車。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/04/16 16:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有民眾正要載小朋友上學，突然有位老婦人打開後車門上車，怎麼勸都不肯下車，警方到場不斷安撫，才將老婦人帶下車，輾轉聯絡上家人，才知老婦人患有失智，忘了兒子因病住院中，以為兒子要載她出去玩，誤把民眾的車當成兒子的。

桃園警分局大樹派出所今（16）日7時40分許，接獲報案稱有民眾糾紛，警員黃蓉蘋及黃冠銓立即趕抵現場瞭解，報案人表示，他與太太準備開車送小朋友上學，突然老婦人開啟後車門上了車坐好，不管怎麼勸說都不下車，只好報案請員警協助。

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員警請老婦人下車，但她堅持這是兒子的車，拒絕下車且破口大罵，員警不斷安撫她情緒並將老婦人帶下車，好讓民眾趕緊送小朋友上學，周邊也無人認識老婦人，遂將她帶回派出所休息，經查詢老婦人身分，員警馬上聯繫家屬到所認領。

根據老婦人女兒轉述，老婦人有失智傾向，忘了兒子因病住院中，可能以為兒子要帶她出去玩，獨自出門攔了1輛多元計程車，司機以為是預約的乘客，等發現訂單被取消，才知道載錯人了，立即停在路旁讓老婦人下車，老婦人又把民眾的車當成是兒子的車。

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