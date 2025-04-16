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    酒毒駕？打老翁後上國道追撞砂石車身亡 投檢：已抽血送驗

    楊姓男子失速追撞砂石車爆頭身亡，其車速逾180公里。（民眾提供）

    楊姓男子失速追撞砂石車爆頭身亡，其車速逾180公里。（民眾提供）

    2025/04/16 16:51

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕週一發生在國道3號追撞砂石車頭破身亡的車禍，死者楊姓男子在上國道前曾於名間鄉差點擦撞7旬老翁的車，暴怒擋車毆打老翁，上國道車速逾180公里追撞砂石車，很多人懷疑他是否酒駕或毒駕，南投地檢署相驗檢察官和法醫相驗時，已對楊男抽血，並將檢體送法醫研究所，結果最快要1個月才能知曉。

    楊姓男子14日上午在國道3號221.4K北向路段，失速追撞行駛在最外側車道的砂石車，轎車前半部卡進砂石車下方，並將砂石車拖拉往右偏，經由吊車和消防隊員破壞車體後，才將楊姓男子拉出，惟其頭殼破裂，已明顯死亡。 據透露，其車速已逾180公里。

    楊男在發生車禍前，曾開車行經名間鄉出林虎路，險擦撞到70多歲老翁的車子，他暴怒擋下車子，並下車出拳毆打老人家。打完原要離開，但又折回想再打，但被老翁拿枴杖擋回去時，他踉蹌後退。 其暴怒和站不住情況，老翁直覺楊男怪怪的。而該新聞造成熱議，很多人懷疑楊男是否酒駕或毒駕。

    針對楊男是否有酒駕或毒駕，南投地檢署檢察官和法醫進行相驗時，已對楊男抽血，檢體昨也送法醫研究所檢驗，檢方表示，檢驗結果最快要1個月才會出爐，屆時即知楊男有無毒酒駕，或體內有無什麼特殊物質。

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    楊男上國道前因行車糾紛，擋下老翁的車，揮拳毆打老翁。（民眾提供）

    楊男上國道前因行車糾紛，擋下老翁的車，揮拳毆打老翁。（民眾提供）

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