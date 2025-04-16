瞎掰「先生魂魄被惡鬼勾走」 魚販騙7旬婦255萬判2年10月

魚販陳福枝獲知林姓婦人的先生住院開刀，瞎掰她先生的魂魄被惡鬼勾走，詐得林婦台幣255萬元，被法院依詐欺取財罪判2年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

2025/04/16 16:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕魚販陳福枝獲知林姓婦人的先生住院開刀，瞎掰她先生的魂魄被惡鬼勾走，需要現金買地獄的東西，讓先生吃香灰好起來，詐得林婦台幣255萬元後，再謊稱請師姐作法把她先生魂魄勾回來，還需要300萬元，幸好家人發現後報警拆穿。基隆地院審理後，痛斥陳男趁人之危，以辦理法會勾回魂魄等名義訛詐林婦255萬元得逞，犯後又飾詞狡辯，依詐欺取財罪判陳2年10月徒刑，並追徵沒收犯罪所得255萬。

判決指出，年約70歲的魚販陳福枝去年6月間得知，向他買魚76歲林姓婦人的先生跌倒住院開刀，瞎掰林婦先生的魂魄被惡鬼勾走，卡到陰須把她先生的魂魄從地獄勾回來，他有辦法處理，但需要現金買地獄的東西，吃香灰讓她先生的身體好起來。

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林婦因先生住院期間身體虛弱，為了救先生，返家開保險箱與到銀行提領255萬元交給陳；陳得手255萬元後，再向林婦詐稱若不拿300萬給師姐作法，林婦的先生性命恐不保，嚇得林婦轉而向女兒借300萬元，林婦的女兒追問為何需要300萬元保命，林婦才娓娓道出陳有辦法把先生的魂魄從地獄勾回來的經過。

林婦的女兒聽完後就知道媽媽受騙上當報警，與新北市瑞芳警分局偵查隊合作佯稱先支付73萬給陳，並趁陳前來取款時，錄到陳稱：「有收據我怎可能來這邊騙你們錢」、「（偵查佐問：這是出什麼錢？）陳稱：「出了那個靈魂被拉去的錢，人都要死了」、「她老公的靈魂，他倒在那邊要死掉」；檢方據此將陳男依涉犯刑度5年以下徒刑的詐欺取財罪起訴。

法官陸怡璇審理時，陳辯稱有幫忙辦法會，卻未提出任何證據佐證，竟利用林婦的先生身體不佳，以辦理法會勾回魂魄等名義訛詐林婦，趁人之危惡性明確，犯後又飾詞狡辯、否認犯行，迄今未與告訴人調解、賠償林婦損害，依詐欺取財罪重判陳2年10月徒刑，並追徵沒收犯罪所得255萬。

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