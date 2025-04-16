惡男見前妻另結新歡懷疑婚內出軌 竟3度買凶企圖殺人

王姓男子涉買凶3次企圖殺前妻，其中一次由李姓男子戴頭套、持球棒入室強盜。（家屬提供）

2025/04/16 16:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市王姓男子懷疑妻子感情不忠，去年6月離婚後，見對方旋即另結新歡，氣得重金聘請綽號「阿駩」的王姓黑幫份子糾集幫手設局企圖殺人，在2個月內以假車禍、強盜方式企圖殺人，所幸女方雖受重傷，但命大沒死，中壢警分局將王男等7人送辦，桃園地檢署今將王男等6人依殺人未遂罪嫌起訴，黃姓少年由少年法庭審理。

檢警調查，35歲王男與前妻於去年6月離婚，因王男懷疑女方婚內已出軌，且離異不久便另結新歡，王男心有不甘，找綽號「阿駩」的24歲王姓黑幫份子處理，阿駩糾集22歲的程姓、30歲羅姓、18歲熊姓、19歲李姓男子及黃姓少年動手。

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王男計畫用製造假車禍撞死前妻，由阿駩與程男於去年9月19日晚間7點多，趁女方下班騎機車行經中壢區中豐北路、大圳路口時，高速駕車由後方追撞，導致被害人當場人車倒地，幸好送醫急救保住一命。

阿駩、程男下手後，獲王男付給40萬及10萬報酬，但王男見前妻住院半個月即康復出院，再度教唆阿駩動手，阿駩夥同羅男於去年11月5日上午，駕車在中壢區環球購物中心地下停車場出口，衝撞被害人男友的汽車，但當時她沒在車上；事後王男免除羅男欠他的2萬元債務。

眼見2次製造假車禍未達效果，王男對阿駩下達「必殺令」，阿駩這回找上李男，另委託熊男找黃姓少年動手，阿駩備妥鋁棒、頭套及黑色手提袋交給李男後，李男、黃少去年11月14日傍晚前往女子經營的通訊行，由李男闖入店內以鋁棒猛擊被害人頭部數下，最後滿頭鮮血倒地昏迷，李誤認她已死亡，隨即依王男指示搜刮店內手機及17萬元現款後，由黃少接應逃逸，行兇過程僅花1分40秒。而被害人經送醫急救，再度死裡逃生。

李男將搶得贓物交給接應的黃姓少年後，雙方分頭離去，黃少將裝著贓物的提袋交給阿駩，卻暗槓2支手機及17萬元現款；阿駩向王男回報成果及搶得4支手機，王男再支付10萬元報酬，4支手機成為戰利品；動手行凶的李男僅獲2千元報酬，接應的黃少獨得17萬元贓款及手機。

中壢警分局獲報組成專案追查，拘捕李男到案並起獲丟棄的鋁棒及頭套等犯案工具，再先後逮捕阿駩、王男等涉案6人及黃姓少年到案，訊後移送檢方偵辦。

檢方認為王男、阿駩涉犯2次教唆殺人未遂等罪，其餘共犯均涉殺人未遂罪，偵結起訴，並以王男未念及與被害人有多年夫妻之情，僅憑懷疑對方離婚前不忠、離婚後另結新歡即萌生殺意，數度買凶殺人，犯後猶飾詞狡辯否認犯行，請求法官從重量刑，且為避免再犯，建請持續羈押王男。

王姓男子涉買凶3次企圖殺前妻，其中一次由李姓男子動手猛擊女方頭部。（家屬提供）

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