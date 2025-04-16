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    跨國運毒集團利用港男空中運毒 台、比合作攔獲市價3000萬K毒

    台、比合作攔獲市價3000萬的15公斤K毒。（記者邱俊福攝）

    台、比合作攔獲市價3000萬的15公斤K毒。（記者邱俊福攝）

    2025/04/16 15:14

    〔記者邱俊福／台北報導〕跨國運毒集團涉嫌以10萬港元（約台幣41萬元）利誘香港籍男子陳智遠，今年1月底自比利時攜帶夾藏大批毒品的行李箱，企圖前往澳門販售，刑事局國際科接獲比利時情資後，立即在陳男搭機抵我桃園機場等候轉機時，將他逮捕，並在行李箱內起獲市價高達3000萬的15公斤K他命毒品，依毒品、懲治走私罪嫌送辦，檢方上月已將陳男起訴。

    這是刑事局國際科去年11月14日與比利時完成首件毒品證物採驗司法互助程序後，雙邊國際合作再一次獲得的進展。

    警方調查，29歲陳男在香港從事搬運冷氣工作，今年1月間透過臉書徵才廣告，被跨國運毒集團吸收，雙方透過WeChat微信通訊軟體聯繫後，對方以提供免費食宿、機票，以及10萬元港幣為酬勞的方式，要求陳男前往比利時將毒品送往澳門。

    1月31日，陳男在比利時某車站拿取以衣物夾藏9包K毒的行李箱，從比利時布魯賽爾機場搭機到奧地利維也納機場，隨即轉搭長榮航空到桃園機場，欲從桃園機場再轉機赴澳門。

    警方說，當時比利時海關抽驗行李X光檢查紀錄時，發現有行李疑似夾藏大量毒品，惟影像辨識不易且班機已起飛，遂立即追查班機將飛抵台灣，故迅速通報刑事局國際科駐荷蘭聯絡官進行攔阻，國際科獲報時，已為台灣時間凌晨3時，且距班機降落僅有2小時，立即協調航警局刑警大隊進行攔查，透過X光機掃描陳男行李箱，確實如情資顯示有微弱毒品反應，遂帶同陳男拆驗行李，一舉破獲。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方從行李箱裡的衣物，起獲夾藏的9包K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

    警方從行李箱裡的衣物，起獲夾藏的9包K他命毒品。（記者邱俊福翻攝）

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