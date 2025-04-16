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    巧合？桃林鐵路石椅昨有罷團設連署站 今被塗滿排泄物

    園市桃林鐵路寶山街入口處的石椅，16日被發現遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭。（議員黃瓊慧提供）

    園市桃林鐵路寶山街入口處的石椅，16日被發現遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭。（議員黃瓊慧提供）

    2025/04/16 15:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃林鐵路寶山街入口處的長椅，今（16）被發現遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭，巧合的是，該處是罷團設置小蜜蜂連署站的站點，議員黃瓊慧接獲民眾通報後到場現勘，也質疑昨天有路過民眾嗆志工，今天石椅就被塗滿排泄物，很難不讓人聯想。

    警方表示，有接獲報案，因非屬道路範圍，轉報權管單位後續處裡；養工處表示，獲報後已派員到現場清理。

    黃瓊慧表示，寶山街入口處的5張長椅，表面都被塗滿排泄物，現勘時已先放置三角錐，避免無辜民眾誤坐，沿線其他的長椅都很乾淨，而遭塗排泄物的地點，剛好是罷團近日小蜜蜂連署站點之一。

    黃瓊慧表示，昨天曾有民眾嗆志工「覺得台灣還不夠亂嗎」，另有民眾甚至辱罵髒話，今天長椅就遭塗滿排泄物，這樣的行為很惡劣，也很難不讓人聯想，為避免無辜民眾誤坐，現勘時先擺放三角錐。

    園市桃林鐵路寶山街入口處的石椅，16日被發現遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭。（議員黃瓊慧提供）

    園市桃林鐵路寶山街入口處的石椅，16日被發現遭人塗滿排泄物，散發陣陣惡臭。（議員黃瓊慧提供）

    桃園市桃林鐵路寶山街入口處的長椅，16日被發現遭人塗滿排泄，養工處獲報後派員清理。（養工處提供）

    桃園市桃林鐵路寶山街入口處的長椅，16日被發現遭人塗滿排泄，養工處獲報後派員清理。（養工處提供）

    桃園市桃林鐵路寶山街入口處的長椅，16日被發現遭人塗滿排泄，養工處獲報後派員清理。（養工處提供）

    桃園市桃林鐵路寶山街入口處的長椅，16日被發現遭人塗滿排泄，養工處獲報後派員清理。（養工處提供）

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