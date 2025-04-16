妨害公務民眾若受傷員警要賠？一審判須賠償 高院改判免賠

陳姓男子到車禍現場關心友人情況，卻以以右肩、右胸頂撞員警，被警壓制受傷，提起民事賠償，一審判員警有過失須賠償42萬多元，高院改判免賠。（記者楊國文攝）

2025/04/16 16:04

〔記者楊國文／台北報導〕新北市陳姓男子前往友人車禍現場關心，竟與新北市蘆洲分局林姓警員起爭執，並以右肩、右胸頂撞林員，遭壓制逮捕，陳主張林員過度使用警方，造成他跌倒因此骨折，向林員提告求償315萬多元，一審判決林員賠償42萬多元，雙方均不服判決上訴，高等法院認為，陳男刻意頂撞林員，藉以阻擋林員執行警察職務而遭逮捕，陳因拒不配合掙扎抵抗，林員並無賠償責任，今逆轉改判免賠。可上訴。

陳男提告指控，2018年11月20日下午7時許，他到新北市蘆洲區信義路124號前關心吳姓男子車禍事故，但林姓員警執行警察勤務時，故意、過失施力壓制他，並以腳強行勾絆他左腳，使他倒地而受有骨折等傷害，請求林員賠償醫療費用不能工作損失、勞動力減損等共315萬多元。

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林姓員警指稱，案發時，他身著警察制服在處理車禍事故，陳男竟對他咆哮、辱罵，還阻止他逮捕觸犯妨害公務的另一位吳姓男子而以右胸頂撞他，屬於妨害公務罪的現行犯，他因此依照警察職權行使法規定要逮捕陳男，並無不法。

林員進一步指出，過程中，由於陳男不斷掙扎、反抗，後來才跌倒，他遭到暴力抵抗其依法執行警察職務，壓制手段難以避免，未違反比例原則，沒有賠償責任。

新北地院審理認定，林員未審慎控制執行職務的力道，造成陳男骨折等傷害，具有相當因果關係，確有過失，看護費用、不能工作損失、勞動力減損及精神慰撫金共42萬多元。兩造均不服判決，提起上訴。

高等法院審理認為，林員是蘆洲派出所員警，在處理交通事故逮捕陳男過程中，基於執行警察職務行使公權力致陳男受傷，適用民法第186條就公務員執行職務的侵權責任之特別規定，並無同法第184條規定的賠償責任。

高院表示，國家賠償法施行後，被害人僅能以公務員故意或重大過失，依民法第186條規定請求賠償損害。依據勘驗案發時員警密錄器錄影檔案，陳男在林員欲對車禍當事人告知權利事項而執行警察職權時，刻意走入林員和對方中間，且以右肩、右胸等處頂撞、碰觸林，確有藉以阻擋林執行警察職務情事。

高院指出，林員以現行犯逮捕陳男時，陳拒不配合掙扎抵抗，現場並有陳男同行友人攻擊及辱罵林員及另名張姓警員，林員尚需張員協助才能壓制陳男，林員為求順利逮捕陳，才拉住陳的手及對其肩膀施力的強制作為，林員銬住陳的雙手後，並無後續攻擊、傷害陳的行為，沒有故意或重大過失傷害陳的行為，今改判免賠。

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