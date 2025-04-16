勞資糾紛離職女員工至健身房喧嘩 警大外割壓制送辦

薛女因勞資糾紛前往健身房大鬧，警方到場勸導無效後將其壓制逮捕。（取自臉書社團爆料公設二社）

2025/04/16 15:12

〔記者陸運鋒／台北報導〕某連鎖健身房前員工薛姓女子，昨天晚間跑到該健身房台北市中山區總店，要求提供非自願離職證明，且大聲喧嘩不願離開，店家認為生意受影響報警，警方到場後薛女仍不聽勸持續吵鬧，隨後被大外割壓制逮捕送辦。

中山警分局調查，31歲薛女曾在該連鎖健身房任職，去年11月從台北市萬芳分店離職後，認為店家應提供非自願離職證明及補齊資遣費，便在去年12月時就前往該健身房索討，但雙方一直沒有達成共識，引發勞資糾紛。

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據查，薛女昨天晚間10時許，再度前往該健身房北市南京東路二段總店，要求提供非自願離職單並大聲喧嘩，李姓店長認為此舉已影響顧客權益，隨即通報警方前來並提出告訴。

據指出，轄區員警到場勸導後，薛女情緒激動仍不斷咆哮，還拿出手機拍攝不願離去，警方隨即將其壓制依現行犯逮捕，詢後依侵入住宅、妨害名譽等罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，遇勞資糾紛時，應循合法途徑解決，切莫因一時衝動觸法，追悔莫及。

某連鎖健身房前員工薛姓女子，昨晚到該健身房台北市中山區總店，要求提供非自願離職證明，且大聲喧嘩不願離開，警方獲報到場後進行勸導。（記者陸運鋒翻攝）

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