老翁違規迴轉撞車落跑 休假警路過追車攔人

老翁駕駛休旅車違規迴轉撞車。（圖由警方提供）

2025/04/16 13:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣75歲李姓老翁駕駛休旅車於頭份市永貞路違規迴轉，撞上直行轎車，造成對方車內2人受傷，不料老翁下車察看雙方車子損毀情形後，竟上車駕車落跑，恰好一名休假警員騎車路過，一路尾隨約1公里將肇逃老翁攔停帶回。警方調查，老翁沒有酒駕，訊後依公共危險、過失傷害等罪嫌將他移送偵辦。

頭份警分局今（16）日指出，分局於4月11日上午10點19分接獲報案，指頭份市永貞路與工業路口發生交通事故，造成轎車33歲駕駛范姓女子及乘客受傷，但肇事車輛逃逸。警方獲報到場處理，發現休假同事騎著機車帶著肇事逃逸的休旅車駕駛回到現場。

請繼續往下閱讀...

警方調查，肇事的李姓老翁駕駛休旅車沿著永貞路南下、往尖山方向行駛，行經永貞路與工業路口時，因未依規定等待左轉燈，直接迴轉時，攔腰撞上直行永貞路北上、往竹南方向的轎車，造成轎車失控再衝撞中央分隔島、左後輪也被撞爆胎。

警方說，李姓老翁肇事後移動車輛到路肩，下車察看雙方車輛毀損情形後，竟開著肇事車繼續往前行，這離譜的一幕，恰好被路過的休假警員撞見，趕緊騎著機車尾隨，約追趕1公里、趁肇事車在永貞路與蘆竹路停等紅燈時，順利將李姓老翁攔下，並帶回事故現場。

警方調查，雙方駕駛都沒有酒駕，李姓老翁辯稱，要到前方路口迴轉，並沒有肇事逃逸。但警方不採信其說辭，偵訊後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送法辦，並依違反道路交通管理處罰條例第62條第4項規定開出罰單。

苗栗縣75歲李姓老翁駕駛休旅車於頭份市永貞路違規迴轉，撞上直行轎車。（圖由警方提供）

遭撞轎車。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法