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    首頁　>　社會

    北投山區驚見男子掛路樹 死因待釐清

    警方封鎖現場。（記者王冠仁翻攝）

    警方封鎖現場。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/16 14:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕今天清晨時刻有晨運民眾，在台北市北投區泉源路路旁的路樹上，驚見一名男子在樹上上吊，嚇得報警。轄區警方趕來封鎖現場，並查出死者是35歲華姓男子，警方目前正在聯繫其家屬，設法釐清詳情。

    北市警北投分局在今天清晨5時47分接獲報案，民眾聲稱在北投區泉源路上看到一名男性遺體，以繩索吊掛在路樹樹枝上。警方到場時發現華姓男子已經明顯死亡，經初步檢視他遺體沒有外傷，警方為求慎重，將報請刑事相驗以釐清案情。

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