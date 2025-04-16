女毒販落網被搜出大批喪屍煙彈 丈夫勒戒完從操舊業也被逮

警方鎖定剛勒戒完的洪姓男子，發現他與王姓女子製造、販賣喪屍煙彈，見時機成熟將2人逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/16 12:59

〔記者陸運鋒／新北報導〕巫姓女毒販因在網路兜售喪屍煙彈，上月底被新北市永和警方逮捕，搜出大批依托咪酯原料及分裝器具，案經擴大追查，專案小組警方鎖定巫女剛勒戒完的洪姓丈夫及王姓女友人，同樣重操舊業製造、販賣毒品，見時機成熟後將2人拘提送辦。

警方調查，36歲巫女去年底遭台北地檢署發布毒品通緝後，便流竄全台各地，警方鎖定其行蹤連日跟監蒐證後，上月底持拘票、搜索票，在新北中和逮捕巫女及楊姓男子，巫女稱毒品是正在勒戒的洪姓丈夫所留下，於是找來楊男合作，將毒品分裝、運送，自己負責在網路聯繫接洽。

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專案小組警方根據這條線索追查，發現洪嫌熟悉分裝、製造毒品煙彈，且持有不少毒品原料及分裝器具，本月初勒戒完後無特定住所四處躲藏，警方再度執行跟監蒐證，前天見時機成熟後，突襲攻堅桃園某汽車旅館，將洪嫌及王姓女子拘提到案。

警方表示，經入內搜索後，查扣第二級毒品依托咪酯原料50.6公克、安非他命115.8公克、煙彈成品7顆、煙油成品1罐、分裝器具1批及現金14餘萬元等證物，而該批依托咪酯原料可製造成400顆煙彈，黑市價格約120萬元，猶如毒品行動分裝場。

警詢時，洪嫌辯稱該批毒品是友人所寄放，但警方認為是脫罪之詞，詢後將洪、王依毒品危害防制條例第4條製造、運輸、販賣第二級毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，將持續擴大追查毒品來源。

警方說，喪屍煙彈容易流入年輕族群造成濫用，對人體健康具高度危害性，嚴重威脅公共安全，持續擴大溯源查緝，全力遏止毒品擴散。

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警方查扣依托咪酯原料50.6公克、安非他命115.8公克、煙彈成品7顆、煙油成品1罐、分裝器具1批及現金14餘萬元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

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