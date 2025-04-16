74歲慣竊身手仍矯健 潛入北市中山區防火巷攀爬3樓陽台偷現金

7旬張嫌離開時還邊走邊數錢，全被監視器拍下。（記者姚岳宏翻攝）

2025/04/16 12:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年9月才出獄的74歲張姓慣竊，上月又跑到台北市中山北路二段某巷內，趁夜掩護爬上防火巷內三樓後陽台，侵入民宅偷走屋主包括外幣在內的大批現金，離開時還邊走邊數錢，全被監視器拍下，警方鎖定張男順利逮人，詢後依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

中山警分局今日說明案情，中山一派出所是在上月20日晚間接獲廖姓民眾報案，表示當晚9時40分許返回住家時，發現房間內皮夾現金不翼而飛，經清點共計損失美金1475元、日幣15萬元、泰銖2522元、新台幣13378元。

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警方鑑識人員現場察看，發現該住戶後陽台窗戶呈打開狀態，研判竊嫌應是從後方防火巷攀爬進入陽台，成立專案小組全力追查。

警方調閱周遭監視器，發現一男子當晚8時30許於案發地點附近徘徊，後於8時45分許進入報案人住家後方防火巷，20分鐘後才從防火巷內出來，並於路邊從口袋內取出鈔票清點，顯涉有重嫌；專案小組比對確認其身分為慣竊張姓男子，本月9日向台北地檢署聲請拘票拘捕張男到案。

監視器拍下張嫌在附近徘徊。（記者姚岳宏翻攝）

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