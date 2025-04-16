為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嚇！台中鐵皮屋頂凹陷人形 逢甲商圈驚見男子墜15樓陳屍8天

    2025/04/16 12:06

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區逢甲商圈14日晚間驚傳離奇命案，一名租客煮飯時聞到一股異味，循味察看赫然發現隔壁速食店5樓頂鐵皮屋上竟躺著一具男屍，嚇得趕緊報案；警方證實，死者是隔壁大樓29歲租戶，8天前就自15樓高墜樓，明顯死亡多日，已報請檢方相驗釐清死因。

    事發地點位在西屯路上一棟透天厝的5樓加蓋鐵皮屋頂，該透天厝一樓為速食店，其餘樓層為出租套房，據了解，死者為隔壁大樓的租戶，8天前曾上樓通話，之後便未再現身，經調閱監視器畫面後發現，男子當時在大樓15樓頂樓講電話，期間疑似心情低落，開擴音講完話後怒甩手機。

    接著只見他翻越女兒牆後縱身一跳，墜落在相鄰鐵皮屋上方，直到昨晚才被人發現，警方到場時，死者身旁沒有任何證件或遺留物，遺體已出現明顯異味，屍體無外傷、現場也無打鬥痕跡，經比對影像與死者親友筆錄，除確認男子身分也證實他近期情緒低落。

    目前台中市生命禮儀管理處已協助將遺體移置，警方也報請檢方相驗，釐清死因，但這也讓當地居民驚呼「這麼多天竟然沒人發現」，更有網友直言：「煮個飯煮到發現屍體，這輩子都忘不了！」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播