嚇！台中鐵皮屋頂凹陷人形 逢甲商圈驚見男子墜15樓陳屍8天

2025/04/16 12:06

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區逢甲商圈14日晚間驚傳離奇命案，一名租客煮飯時聞到一股異味，循味察看赫然發現隔壁速食店5樓頂鐵皮屋上竟躺著一具男屍，嚇得趕緊報案；警方證實，死者是隔壁大樓29歲租戶，8天前就自15樓高墜樓，明顯死亡多日，已報請檢方相驗釐清死因。

事發地點位在西屯路上一棟透天厝的5樓加蓋鐵皮屋頂，該透天厝一樓為速食店，其餘樓層為出租套房，據了解，死者為隔壁大樓的租戶，8天前曾上樓通話，之後便未再現身，經調閱監視器畫面後發現，男子當時在大樓15樓頂樓講電話，期間疑似心情低落，開擴音講完話後怒甩手機。

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接著只見他翻越女兒牆後縱身一跳，墜落在相鄰鐵皮屋上方，直到昨晚才被人發現，警方到場時，死者身旁沒有任何證件或遺留物，遺體已出現明顯異味，屍體無外傷、現場也無打鬥痕跡，經比對影像與死者親友筆錄，除確認男子身分也證實他近期情緒低落。

目前台中市生命禮儀管理處已協助將遺體移置，警方也報請檢方相驗，釐清死因，但這也讓當地居民驚呼「這麼多天竟然沒人發現」，更有網友直言：「煮個飯煮到發現屍體，這輩子都忘不了！」

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