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    桃警執行「強化取締無照駕駛專案」取締未成年無照駕駛156件

    警方加強取締未成年無照駕駛等違規行為。（警方提供）

    警方加強取締未成年無照駕駛等違規行為。（警方提供）

    2025/04/16 11:42

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局3月16日到4月15日間，執行為期1個月的「強化取締無照駕駛專案」，共取締無照駕駛1460件，其中未滿18歲青少年駕駛人有156人，市警局交通警察大隊長李維振說，青少年無照駕駛太危險，未來仍會將未滿18歲青少年無照駕駛納入重點取締族群，一旦查獲將開罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

    李維振說，無照駕駛危險性高，屬於嚴重危害道路交通安全的行為，尤其未滿18歲的青少年族群，因不熟悉交通安全規則，且無足夠安全防禦駕駛觀念，無照駕駛外常會闖紅燈、逆向行駛、超速，更易造成交通事故與傷亡；警方為遏止無照駕駛行為，執行1個月的「強化取締無照駕駛專案」，藉由「移置保管車輛」等執法作為，防止駕駛人遭舉發後再次無照駕駛。

    「強化取締無照駕駛專案」期間，警方共取締無照駕駛1460件、現場移置保管車輛858輛，其中未滿18歲的駕駛人有156人、現場移置保管車輛148輛，警方統計，去年無照駕駛交通事故中，未滿18歲青少年占14.7%，警方加強取締後，今年1到3月間，無照駕駛交通事故中，未滿18歲青少年占比，已下降到11.4%。

    警方加強取締未成年無照駕駛等違規行為。（警方提供）

    警方加強取締未成年無照駕駛等違規行為。（警方提供）

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