人妻坐月子還約砲偷吃 「演算法」跳出摩鐵廣告讓姦情外洩

吳姓人妻的手機Google搜尋頁面被「演算法」不斷被推送汽車旅館廣告，外遇姦情被老公查覺。示意圖。（資料照）

2025/04/16 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子和妻子結婚8年後，發現妻子的手機Google搜尋頁面不斷被推送汽車旅館廣告，吳男直覺應該是妻子常搜索摩鐵資訊，「演算法」才會頻繁推送相關資訊和廣告，吳質問妻子後，妻子坦承與黃姓男網友已約砲超過3年，連坐月子時也會來一發，吳男怒告求償50萬元，法官判黃男應賠30萬元。

判決指出，2023年1月，吳姓男子無意間查看妻子手機時，發現妻子的手機Google搜尋頁面不斷被推送汽車旅館廣告，吳本不以為意，但接連幾天，妻子的手機還是一直在推送摩鐵的相關資訊和廣告，吳直覺有異，認為自己沒有跟妻子去過摩鐵，懷疑妻子應該有外遇，攤牌後，妻子也坦承與黃姓網友發生婚外情。

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妻子坦白，2018年時透過交友通訊軟體認識黃男後，兩人平均每個月就會約出來嘿咻一次，她生老二坐月子期間，還有跟黃男發生過性行為，妻子還拿出自己與黃男的對話紀錄，黃男不只一次傳送「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」、「看妳被射哪裡會爽的很滿足啊」、「都沒射裡面過」等訊息給吳妻，還自拍殖器勃起的照片給吳妻欣賞。

綠帽罩頂的吳男氣炸，不但罹患憂鬱症，還因妻子外遇的事影響到工作，被任職的某科大辭退，吳男事後雖原諒妻子，但不放過黃男，對他提出民事侵權告訴並求償50萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時，黃男坦承與吳妻發生性行為，但辯稱只有一次，當他得知吳妻有老公後，兩人就只有在通訊軟體上打嘴炮，沒有再發生過性行為，但法官根據吳男提供的事證，加上吳妻的證詞，認定黃男不只一次與吳妻嘿咻，因此判黃男應賠30萬元，可上訴。

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