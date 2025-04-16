壯男嗲聲佯裝女大生和2嫩男摸黑嘿咻13次 判刑5年半定讞

林男1人分飾男、女2角，假冒女大生並裝出甜美聲音，在關燈情況下與2男共發生13次性關係。（情境照）

2025/04/16 11:28

〔記者張文川／台北報導〕體型壯碩的桃園市男子林圳銘，1人分飾男、女2角，假冒19歲女大生並裝出甜美聲音，於交友網站先後結識2名男子，將對方誘騙到住處，先以正妹的哥哥身分現身接待，再在關燈情況下以女大生身分現身與2男共發生13次性關係，高等法院更一審去年11月依13件強制性交等罪將林男判處5年6月徒刑；最高法院駁回林男上訴定讞。

一審桃園地院認為林男性侵A男1次、性侵B男12次，共判刑4年6月；高院二審認定B男知道林男是男人，屬合意性交，改判無罪，僅將性侵A男1次部分改判林男3年6月徒刑；經最高法院撤銷發回，高院更一審又逆轉認定2男都遭性侵，改判5年6月刑。

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判決指出，40多歲林男於2019年在網路交友網站、即時通訊軟體上註冊，張貼年輕女子照片，設定自己性別為女性，自稱19歲女大學「語婕」、「林語婕」，白天在國立大學就學，晚上在貿易公司擔任會計實習生，藉此結識男網友。

當時20歲的A男、24歲的B男上當，誤信林男是女大生，有意追求。

2020年2月，林男邀約A男到他桃園蘆竹住處，林先以「林女的哥哥」身分出面接待，於飲料中摻入安眠藥給A男喝下，林男再佯稱為了避免家人知道，要求A男關燈等待，林再冒充「林語婕」進入房間內，致A男誤認林男是女生，摸黑發生性行為進行肛交，完事後林男火速摸黑離開房間。

2020年3月至5月，林男如法炮製，以調整姿勢、隱藏性器官方式，在其住處和B男摸黑發生12次性交。A男事後覺得怪，去醫院檢查發現有安眠藥殘留，檢方依以藥劑強制性交、強制性交等罪起訴林男。

桃園地院審理後認定，林男對A男以藥劑強制性交1次、對B男強制性交12次，13罪各處3年6月，合併應執行刑4年6月。

高院二審改認定林男以藥劑違反A男意願性交，判3年6月徒刑；對B男部分，認定B男知道林男是男人，也無遭下藥跡證，屬合意性交，改判無罪。

最高法院發回更審，高院更一審去年11月認定B男也是在不知情下被騙而遭強制性交，林騙砲12次應屬有罪，13罪合併應執行5年6月徒刑。

最高法院認為更一審判決無違誤，駁回林男上訴確定。

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