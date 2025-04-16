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    首頁　>　社會

    男子登九份二山迷途 南投警消雨中沖天炮當信號終於尋獲

    警消在一處藤蔓纏繞處找到全身濕透的曾姓男子。（埔里警分局提供）

    警消在一處藤蔓纏繞處找到全身濕透的曾姓男子。（埔里警分局提供）

    2025/04/16 11:41

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕住新北的曾姓男子從台中租車到國姓鄉，攀登小百岳之一的九份二山，入山時間晚，行經九份二山與中寮鄉交界一帶時，誤入獸徑而迷路，因天色氣溫驟降加上下雨，曾男無法脫困而向警方報案求助。北山派出所員警與義警、消防人員上山搜尋，接近時放沖天炮當信號，終於在凌晨尋獲曾男。

    埔里警分局指出，30多歲的曾姓男子12日從台中租車到國姓鄉，輕裝挑戰列名小百岳的九份二山，他在下午3點才入山，到了傍晚天色暗得快，視線不佳的情況下，在行徑與中寮鄉交界一帶迷路，越走越不對勁，且找不到回程的途徑，受困一段時間才打110求救。

    埔里警分局北山派出所所長陳志成與警員楊善普，聯絡義警何在賢與消防隊人員支援，大雨中上山搜尋。曾男受困的地點剛好手機有訊號，警消人員得以用手機跟他保持聯絡，在接近曾男位置，用探照燈，加上施放沖天炮，讓曾男可以看到和聽到聲音辨位，再請他告知在沖天炮、燈光的左、右及角度，終於在13日凌晨0點30分，在九份二山山腰一處被黃藤纏繞的懸崖下，發現蹲在藤蔓間的曾姓男子。

    當時曾男全身濕透、四肢顫抖，出現失溫症狀，救援人員協助其下山，並帶他到北山派出所，提供熱咖啡、泡麵及麵包，並提供乾衣物及盥洗設備，讓他稍作休息、恢復體力。後來評估他毋須送醫，才送他到停放車子的地點取車，結束驚險的小百岳之旅。

    埔里警分局提醒，從事登山活動前務必做好路線規劃與裝備準備，不要單獨進入陌生山區，並隨時注意天候變化。若不慎發生迷途，請保持冷靜、儘速報警求助。

    搜救警消人員帶領曾男下山。（埔里警分局提供）

    搜救警消人員帶領曾男下山。（埔里警分局提供）

    在九份二山搜尋失蹤民眾的警消，用燈光加上沖天炮讓受困者看到搜救人員位置。（埔里警分局提供）

    在九份二山搜尋失蹤民眾的警消，用燈光加上沖天炮讓受困者看到搜救人員位置。（埔里警分局提供）

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