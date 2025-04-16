苗栗檢舉達人挨罰2.4萬元 怒告內政部長、警政署長要求對質被駁

林男控告控告內政部長劉世芳與警政署長張榮興，要求傳喚2人對質辯論，台中高等行政法院地方庭與高等庭皆駁回而確定。（記者張瑞楨攝）

2025/04/16 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣林姓檢舉達人，4年前想檢舉別人違規停車，自己卻因無照騎車等違規，反而被警方開罰6600元，去年他又無照騎機車發生車禍，被警方依開出2萬4000元罰單，新仇舊恨之下，他提起行政訴訟，控告內政部長劉世芳與警政署長張榮興，要求2人出庭與他辯論對質，但法官認為「欠缺當事人適格（不適格）」，2人與此案並無法律關係，沒有傳喚的必要，駁回林男之訴確定。

判決書指出，住在苗栗縣的林男，駕照早於10多年前就被吊銷，他於2021年騎機車行經中市豐原區的翁子派出所，見人行道有人違規停車，他也把機車停在人行道，下車拍照想要檢舉，不料，不到1分鐘，翁子所員警衝出來，質問林男「你知道機車停在人行道是違規嗎？」之後開出6600元的兩張罰單，包括無照騎車、行駛人行道與違規停車等，林男以他「經年累月被違法攻擊」等理由，提出行政訴訟，法院仍認為他違停屬實，裁定駁回確定。

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事隔3年，林男於去年（2024年）7月30日上午騎機車發生車禍，台中市警察局交通警察大隊大甲分隊到場，開出無照騎機車等罰單，共裁處2萬4000元罰鍰，林男質疑違反「行政程序法」的「行政行為，應以誠實信用之方法為之」等法律，向台中高等行政法院地方庭，提起行政訴訟，聲明罰單撤銷。

不過，林男應該依據「行政訴訟法」第237條規定，「交通裁決事件訴訟之提起，應以原處分機關為被告」，控告公路主管機關或交通裁決單位，例如交通部公路總局所屬的監理所，或地方政府的交通事件裁決處，他卻是控告內政部長劉世芳與警政署長張榮興，法院通知他補正，但他仍堅持控告這兩單位與首長，台中高等法院地方庭遂以「欠缺當事人適格」駁回林男之訴。

林男上訴台中高等行政法院的高等庭，他要求傳喚劉世芳、張榮興到法院，與他當面辯論對質，以釐清案情，他強調，法院並未傳喚任何人，違反行政程序法等法律，另外，他的機車車牌，多年前被翁子派出所拆除，過去10幾年，他不斷向行政院、總統府、監察院、內政部、警政署等單位陳情、訴願，沒有任何一個機關受理，甚至連法院都不受理。

法官認為，林男控告對象「欠缺當事人適格」，地方庭已經詳細論述，林男卻不補正而被地方庭駁回，至於傳喚內政部長劉世芳與警政署長張榮興，這兩位被告與此案無法律關係，也沒有涉及公益，沒有必要傳喚，據此駁回林男之訴，全案確定。

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