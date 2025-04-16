法籍舞蹈老師5小時性侵2女學員！挨告硬抝「情慾流動」

法籍舞蹈老師路易士（化名，左）涉嫌5小時內性侵2名女學員，挨告硬抝身體親密接觸「情慾流動」而合意性交，高院不採信，今判7年徒刑，在押的路易士，今被提訊出庭聆判。（記者楊國文攝）

2025/04/16 10:49

〔記者楊國文／台北報導〕法籍舞蹈老師路易士（化名）去年來台開設舞蹈教室，3月間對2名女學員進行「一對一」教學時，都趁指導女學員練習臀部動作之際，突然關燈從後方強行脫褲性侵，5小時內連續性侵2女，其中1女性侵得逞、另名性侵未遂，但他否認犯行，辯稱因舞蹈時親密互動產生的情慾流動性關係，台北地院不採信，依強制性交罪、強制性交未遂罪判路易士7年徒刑，並於期滿後驅逐出境。上訴後，高等法院今判決駁回，仍判7年徒刑。可上訴三審。

路易士出庭聆判後，表情木然，被還押時，媒體詢問「你是否對犯行後悔？」等問題，路易士答稱「I do not know」（我不知道），即步上囚車。

請繼續往下閱讀...

路易士2023年透過經紀公司邀請，來台參與表演講座，因為深受學生歡迎，索性在台北市租一間舞蹈教室，採預約制，與學生進行一對一個別授課，教授號稱最性感的雙人舞Kizomba。

判決指出，去年3月16日下午3時30分起，路易士在教授A女練習臀部動作時，要求她雙手扶牆及彎腰面對牆壁，接著指示她雙腿屈膝並抬高抬臀，不斷左右扭動臀部練習動作，A女不疑有他，依照指示練習。

不料，路易士突然關閉教室內燈光，還安撫A女說「妳太緊張了，應放鬆」，接著突然站到A女背後，將她強行脫褲，並露出下體碰觸她的臀部，並發出令人作噁的喘息聲。A女驚覺有異，轉頭質問「你在幹嘛」，路易士稱「不用擔心，我不會放進去」，雖然A女反抗表示「不要」，仍遭路易士性侵得逞。

路易士食髓知味，當天晚上6時30分至8時教授舞蹈時，仍以指導練臀部扭動為名、要求面對牆壁抬高臀部，並突然關燈等性侵A女相同手法，企圖性侵B女。不過，當路易士先脫下B女外褲，接著將其丁字褲往左拉扯，擬性侵B女時，機警的B女察覺有異，用力拉住丁字褲不放，並起身反對，路易士性侵計謀才未得逞。

事後，被害人A女、B女因怕家人擔心、惟恐報案程序冗長等不同原因，並未報案提告，被性侵的A女傳送「我不會再去」、「他侵犯我」、「妳單獨上課要小心」、「我不想（把事情）弄大，搞得很難聽」給訊息給閨密；後來，A女、B女發現受害者不只有自己，為避免更多女學員受害勇敢提告。

法院審理時，路易士否認強制性交、強制性交未遂罪犯行，辯稱與A女是舞蹈時親密互動產生「情慾流動」的合意性交，B女在表達反對時，他立即停止後續動作。

台北地院審理認定，路易士藉教導舞蹈之便，同一天性侵A女、B女（性侵未遂），造成2名被害人身心嚴重傷害，還辯稱自己不瞭解法律，錯誤解讀被害人的意思，乃毫無悔意，依強制性交罪判刑4年6月、強制性交未遂罪判4年，應執行7年徒刑，刑期完畢後驅逐出境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法