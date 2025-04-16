堆置不明油桶廢液粉末 湖口湖中路田邊鐵皮倉庫大火冒惡臭濃煙

湖口鄉湖中路鐵皮倉庫內失火。（湖口鄉長吳淑君提供）

2025/04/16 10:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉湖中路巷內一處鐵皮倉庫今（16）晨發生火警，因倉庫內外堆置大量不明油桶、廢液及廢棄物，現場刺鼻惡臭濃煙沖天，聞到煙味頭容易暈，消防員戴上防毒面具打火，全力控制火勢中，縣府提醒居住湖口鄉及桃園市楊梅區等地民眾留意空氣品質變化，並儘量減少外出。

湖口鄉長吳淑君趕赴現場表示，鐵皮倉庫內裸露大量黑色白色橘色粉紅色等多種顏色的不明粉末，還可見油漬污染；因周邊都是稻田，且正值農耕，她很擔心不明污水及消防廢水排入灌排，因此主動通報農會和水利單位留意，也請議員和環保局全力協助防範。

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吳淑君說，該處鐵皮倉庫好幾棟，今早其中一座突然瞬間起火燃燒，火勢一發不可收拾，且濃煙密佈，鐵皮屋不久即整個坍塌。消防人員全力搶救，控制火勢，但底層尚有悶燒情形，湖口鄉公所支援怪手協助滅火。此外，緊鄰的鐵皮倉庫內外堆置大量油桶和不明廢液，令人十分擔心。

吳淑君說，湖口米外銷日本，品質優良，她之前就曾請縣府相關單位重視此案，務必儘量移除這些堆置多年的油桶和廢液和廢棄物，不料今晨竟發生火警，建請檢警深入調查此案是否有人為因素。

縣府表示，湖口鄉湖中路發生火災，環保局透過模式模擬預測，火災產生的煙霧可能向下風處飄散，預計影響範圍包括湖口鄉及桃園楊梅區等地。另目前上風處測得空氣品質為初級預警（非火災造成），請民眾外出作好保護措施。外出時，請務必佩戴口罩，做好個人防護措施。

鐵皮倉庫內堆置大量油桶。（湖口鄉長吳淑君提供）

鐵皮倉庫前方堆置廢液桶。（湖口鄉長吳淑君提供）

鐵皮倉庫周邊都是農田。（湖口鄉長吳淑君提供）

鐵皮倉庫周邊都是農田。（湖口鄉長吳淑君提供）

鐵皮倉庫不明粉末。（湖口鄉長吳淑君提供）

鐵皮倉庫不明粉末。（湖口鄉長吳淑君提供）

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