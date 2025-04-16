為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    向地下錢莊借錢後想落跑 高雄男被凌虐體驗「炸寒單」

    魏姓男子欠地下錢莊錢，被用「炸寒單」方式討債。示意圖。（資料照）

    魏姓男子欠地下錢莊錢，被用「炸寒單」方式討債。示意圖。（資料照）

    2025/04/16 10:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕魏姓男子缺錢花用，向地下錢莊李姓業者借了1萬5千元，但實際到手只有1萬元，本金加利息後，年利率高達848%，魏男還不起錢落跑，李男帶著小弟追債時，將沖天炮點燃塞進魏男口袋，再用鞭炮圍攻他，宛如民間習俗「炸寒單」；魏還被帶去飯店軟禁3天揚言賣去國外，魏父心急救兒，但協商過程中雙方起衝突，李男再帶小弟去砸魏家兩次，法官依重利未遂、毀損罪判林姓和黃姓小弟各5月和9月徒刑，得易科罰金。

    判決指出，2022年11月17日，魏姓男子因向李姓地下錢莊業者（另案偵辦中）借了1萬5千元，但還不起錢落跑後，被李男率黃姓、林姓小弟等人堵到，李男將魏男載往橋頭某速食餐廳停車場，逼他跪下簽下10萬元本票，再拿沖天炮點燃塞進魏男口袋，還用鞭炮圍攻他；李男等人凌虐後，再將魏男押上車，載往某旅館軟禁。

    魏男被軟禁的3天期間，李男一再揚言要將他賣去國外還債，還逼他交出身分證件，打算幫魏男辦護照；魏男失蹤3天，魏父心急如焚四處找兒子，得知兒子欠錢被擄走，他設法連絡上李男後，同意幫兒子還債，李男才將魏男戴回家；一行人抵達魏家後，與魏父協商債過程中又起衝突，李男等人當場砸壞魏家大門，離開後不到2小時，又回到魏家再砸一次。

    魏父報警求援，警方循線逮捕李男等人；高雄地方法院審理時，黃姓、林姓小弟坦承凌虐魏男，但林男辯稱沒有侵入魏家，只有在魏家巷口前徘徊，沒有進去他家砸東西，但法官根據相關事證，認定林、黃兩人全程參與討債及砸家的過程，因此依重利未遂、毀損罪判林姓和黃姓小弟各徒刑5月和9月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播