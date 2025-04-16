向地下錢莊借錢後想落跑 高雄男被凌虐體驗「炸寒單」

魏姓男子欠地下錢莊錢，被用「炸寒單」方式討債。示意圖。（資料照）

2025/04/16 10:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕魏姓男子缺錢花用，向地下錢莊李姓業者借了1萬5千元，但實際到手只有1萬元，本金加利息後，年利率高達848%，魏男還不起錢落跑，李男帶著小弟追債時，將沖天炮點燃塞進魏男口袋，再用鞭炮圍攻他，宛如民間習俗「炸寒單」；魏還被帶去飯店軟禁3天揚言賣去國外，魏父心急救兒，但協商過程中雙方起衝突，李男再帶小弟去砸魏家兩次，法官依重利未遂、毀損罪判林姓和黃姓小弟各5月和9月徒刑，得易科罰金。

判決指出，2022年11月17日，魏姓男子因向李姓地下錢莊業者（另案偵辦中）借了1萬5千元，但還不起錢落跑後，被李男率黃姓、林姓小弟等人堵到，李男將魏男載往橋頭某速食餐廳停車場，逼他跪下簽下10萬元本票，再拿沖天炮點燃塞進魏男口袋，還用鞭炮圍攻他；李男等人凌虐後，再將魏男押上車，載往某旅館軟禁。

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魏男被軟禁的3天期間，李男一再揚言要將他賣去國外還債，還逼他交出身分證件，打算幫魏男辦護照；魏男失蹤3天，魏父心急如焚四處找兒子，得知兒子欠錢被擄走，他設法連絡上李男後，同意幫兒子還債，李男才將魏男戴回家；一行人抵達魏家後，與魏父協商債過程中又起衝突，李男等人當場砸壞魏家大門，離開後不到2小時，又回到魏家再砸一次。

魏父報警求援，警方循線逮捕李男等人；高雄地方法院審理時，黃姓、林姓小弟坦承凌虐魏男，但林男辯稱沒有侵入魏家，只有在魏家巷口前徘徊，沒有進去他家砸東西，但法官根據相關事證，認定林、黃兩人全程參與討債及砸家的過程，因此依重利未遂、毀損罪判林姓和黃姓小弟各徒刑5月和9月，得易科罰金，可上訴。

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