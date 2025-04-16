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    台北慣竊「態度良好」屢獲交保、假釋 1月出獄已犯至少7案

    頂著褪色金髮的31歲古姓慣竊。（記者劉慶侯翻攝）

    頂著褪色金髮的31歲古姓慣竊。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/04/16 09:57

    〔記者劉慶侯／台北報導〕31歲古姓慣竊屢屢因「犯後態度良好」獲得交保或假釋。今年1月他假釋出獄，又接連以攀牆、破壞門窗入室行竊，在台北市犯下至少7起竊案。警方根據監視畫面及他一頭金髮特徵，循線追蹤到桃園緝獲，移送後檢方終於聲押獲准。

    台北市松山、中山、大同等區，今年2月起陸續發生多起餐飲店遭竊案，竊賊利用夜間犯案，趁商家打烊時段破壞門鎖，或從門窗、空置的泠氣機口侵入行竊，主要針對收銀機下手。

    警方調查發現，竊嫌作案從未驚動過任何店家的保全系統，研判應是老手，甚至嫌犯有時遇到打不開的收銀機，會乾脆直接整台機器抱走。

    警方調閱各案發現場及周邊監視畫面，監視器拍到竊賊騎自行車及現場駐足影像，鎖定一頭金髮特徵的古嫌。刑大肅竊組連月追蹤，得知對方蔵身楊梅某旅館，順利拘提到案。

    警方表示，古嫌2017年北上，在台北車站附近以攀爬防火牆潛入補習班行竊，後擴大至台北市一般商家、餐飲店。曾一度連犯案近20起才被逮。但他每次落網時都會都全部承認，也因「態度良好」多次獲交保。

    警方表示，古嫌今年1月獲准假釋，付保護管束，期間他另案被士林地方法院判刑1年10月，矯正署3月重新核准假釋，北院也再度裁定付保護管束，未料他在期間不斷犯案。

    此次他也是全部認罪，承認警方指控他涉嫌犯下的7件竊盜案，被依竊盜罪嫌移送台北地檢署；檢方以他前科累累，假釋仍一再犯案，訊後向法院聲押終於獲准。

    警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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