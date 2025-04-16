被控特別背信 康和證券創辦人鄭國華135萬元交保

台北地檢署。（資料照）

2025/04/16 09:41

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司康和證券（6016）創辦人鄭國華、集團主席鄭世華、董事蕭祥玲等人，自2001年起至2021年間，被控找親友、員工簽署不實顧問契約，再向公司請款，20年來以「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分16路搜索鄭姓三兄弟等人住居處、康和證券及其子公司康和期貨公司等處，今複訊後諭令鄭國華135萬元交保、鄭世華150萬元交保、蕭祥玲120萬交保。

此外，鄭世華三弟媳陳瓊珠100萬元交保，現任董事長鄭大宇無保請回；另外涉案的蘇姓、黃姓、陳姓、阮姓人頭3萬元至20萬元不等金額交保。

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康和證券於1990年設立，為國內綜合型證券商，1996年掛牌上櫃，今年3月更榮獲第21屆「國家品牌玉山獎」傑出企業類全國首獎，是此獎項15年來首家獲獎的非金控券商。

未料，檢調獲報，康和證券（6016）鄭姓三兄弟及蕭姓董事，從2001年至2021年間，涉嫌找親友、員工當人頭，簽署不實顧問契約，每月向公司請款數萬元，20年來以「螞蟻搬象手法」侵占公司資產逾1億，疑似挪為己用。

檢察官昨指揮台北處，分16路搜索鄭姓三兄弟等人住居處、康和證券及其子公司康和期貨公司等處，並約談鄭姓三兄弟等13人，全案朝特別背信、一般洗錢等罪嫌偵辦。

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