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    27萬買護髮產品拿80萬獎金？台中婦急貸款 保險公司偕警阻詐

    經警方勸說，王婦才打消貸款念頭。（警方提供）

    經警方勸說，王婦才打消貸款念頭。（警方提供）

    2025/04/16 09:27

    〔記者許國楨／台中報導〕護髮拿獎金？台中市王姓婦人誤入假投資陷阱，對方誆稱只要用27萬元購買公司的護髮產品，待產品生效即可做為成功案例，還有激勵獎金80萬元，王婦不疑準備以保單做抵押貸款購買，所幸保險公司人員直覺有異通報警方協助勸阻，王婦才打消貸款念頭，及時阻詐。

    台中市第六分局今天說明該起阻詐案例指出，該分局市政派出所上週接獲轄內一間保險人壽公司通報，7旬王婦疑遇詐需協助，員警徐建勛、鄞齊暘、周睿麒趕赴，經了解，王婦先前在網路認識一名女子，對方佯稱公司目前做活動，為了衝人氣還有增加成功案例，所以推出「好康」方案。

    只要用27萬元購買護髮產品，待產品生效後即可拿回80萬元激勵獎金，王婦心想有「摸蜊仔兼洗褲」這等好事，護髮還可以賺錢，便興沖沖跑至人壽公司準備以保單做抵押貸款，但經公司人員詢問後眉頭一皺感覺事情不單純，便向警方通報，後續經員警告知此為典型的假投資詐騙套路，才讓王婦嘔氣離去，感嘆自己始終離好運就差那麼一步。

    第六分局長周俊銘呼籲，「好康的事輪不到你我身上，如果真的遇上也要大膽假設、小心求證，不然，好康通常都會讓你好衰！」民眾切勿貿然交付金錢，即便是親朋好友或家人突然借款，或是所謂的好康投資，應需深思熟慮並謹慎小心，防止受騙損失錢財。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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