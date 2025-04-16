為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐 社會局評估裁罰

    桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐，社會局評估裁罰。（圖由家長提供）

    桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐，社會局評估裁罰。（圖由家長提供）

    2025/04/16 09:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園又傳「月嫂」虐嬰！桃園議員黃瓊慧在臉書專頁PO文控訴桃園中壢區青埔一名詹姓「月嫂」涉嫌虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐，市府社會局月前完成查訪，預計5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形。婦幼局也說，經查該員未取得居家式托育服務人員執業登記，卻有照顧事實，依法開罰6000元。

    黃瓊慧表示，有媽媽向她控訴3個月大的男嬰被詹姓「月嫂」多次賞巴掌、像玩偶抓著甩來甩去，被醫生診斷出頭部鈍傷；另名媽媽也指證詹姓月嫂不當搖晃寶寶，導致寶寶狂吐。監視器還錄到「月嫂」朝寶寶的正臉打下去，實在可惡。

    對此，社會局經查此案為受家外人員不當照顧案件，由社會局調查及裁處。今年3月11日已接獲通報，於3月19日家訪了解事件發生情形並確認幼兒情況，3月26日發函該名月嫂陳述意見，預計5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形，如有違反，依法可處6至60萬元罰鍰並得公布其姓名。

    婦幼局也調查該「月嫂」末取得居家式托育服務人員執業登記，調查後的確有提供幼兒照顧服務情事，依兒少權法第90條及市府處理違反兒少權法統一裁罰基準，於今年3月26日裁處罰鍰6000元。

    婦幼局官員強調，從事居家式托育服務不論是在宅或到宅提供幼兒照顧服務，均應於縣市政府完成辦理執業登記，才可以提供服務。婦幼局再次提醒家長如有托育需求，應檢視是否領有合格登記證書，另外桃園市6個居家托育服務中心可提供諮詢及協處媒合服務。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    桃園議員黃瓊慧在社群平台PO文控訴桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐。（圖擷取自黃瓊慧臉書專頁）

    桃園議員黃瓊慧在社群平台PO文控訴桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐。（圖擷取自黃瓊慧臉書專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播