桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐，社會局評估裁罰。（圖由家長提供）

2025/04/16 09:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園又傳「月嫂」虐嬰！桃園議員黃瓊慧在臉書專頁PO文控訴桃園中壢區青埔一名詹姓「月嫂」涉嫌虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐，市府社會局月前完成查訪，預計5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形。婦幼局也說，經查該員未取得居家式托育服務人員執業登記，卻有照顧事實，依法開罰6000元。

黃瓊慧表示，有媽媽向她控訴3個月大的男嬰被詹姓「月嫂」多次賞巴掌、像玩偶抓著甩來甩去，被醫生診斷出頭部鈍傷；另名媽媽也指證詹姓月嫂不當搖晃寶寶，導致寶寶狂吐。監視器還錄到「月嫂」朝寶寶的正臉打下去，實在可惡。

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對此，社會局經查此案為受家外人員不當照顧案件，由社會局調查及裁處。今年3月11日已接獲通報，於3月19日家訪了解事件發生情形並確認幼兒情況，3月26日發函該名月嫂陳述意見，預計5月9日召開裁罰評估會議討論是否有違反兒少法情形，如有違反，依法可處6至60萬元罰鍰並得公布其姓名。

婦幼局也調查該「月嫂」末取得居家式托育服務人員執業登記，調查後的確有提供幼兒照顧服務情事，依兒少權法第90條及市府處理違反兒少權法統一裁罰基準，於今年3月26日裁處罰鍰6000元。

婦幼局官員強調，從事居家式托育服務不論是在宅或到宅提供幼兒照顧服務，均應於縣市政府完成辦理執業登記，才可以提供服務。婦幼局再次提醒家長如有托育需求，應檢視是否領有合格登記證書，另外桃園市6個居家托育服務中心可提供諮詢及協處媒合服務。

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桃園議員黃瓊慧在社群平台PO文控訴桃園青埔「月嫂」虐嬰賞巴掌、甩頭狂吐。（圖擷取自黃瓊慧臉書專頁）

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