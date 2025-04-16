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    台中大里民宅火警釀母女3死！小女兒碳化將DNA鑑定釐清

    台中大里中興路1段昨天凌晨發生3死火警，其中5歲小女兒因碳化難以辨識，將DNA鑑定釐清身分。（記者陳建志攝）

    台中大里中興路1段昨天凌晨發生3死火警，其中5歲小女兒因碳化難以辨識，將DNA鑑定釐清身分。（記者陳建志攝）

    2025/04/16 08:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里中興路1段兩戶民宅頂樓加蓋的部分，昨天凌晨0點10分左右起火燃燒，台中市消防局獲報約30分鐘就將火勢撲滅，不過來住在黃姓男友家的林姓媽媽（27歲）和7歲、5歲女童3人，睡在3樓後方房間來不及逃生命喪火場，檢察官昨晚進行相驗，其中媽媽和7歲大女兒已經將遺體發還家屬，不過5歲的小女兒因碳化難以辨識，將進行DNA鑑定釐清身分再發還家屬。

    大里區中興路1段216巷21、23號昨天凌晨0點10分左右發生火警，消防人員到場時3樓已經陷入火海，立刻佈水線搶救，火勢約在30分鐘就撲滅，當時住在屋內黃男的阿公、叔叔和姑姑都順利逃出，不過住在3樓頂樓加蓋後方房間的林姓女友（27歲）和7歲、5歲女兒3人則逃生不及燒成焦屍，消防人員當時發現，7歲大女兒躺在床上，媽媽則抱著5歲女童躺在床邊地上。

    3人的遺體昨天中午運出火場並送往殯儀館由檢察官進行相驗，檢察官昨天下午先到火警現場勘驗，接著到殯儀館進行相驗，昨天晚間已經將林女和7歲大女兒的遺體發還家屬處理後事，不過5歲的小女兒因碳化難以辨識，檢察官已經決定將DNA鑑定釐清身分。

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