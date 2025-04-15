同學會邀請函？台中公布34酒駕累犯 驚見「幼齒萌照」網笑翻

台中市交通事件裁決處網站，14日再公布一波酒駕與拒測累犯名單，這回共有34人上榜。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

2025/04/15 23:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市交通事件裁決處14日公布一波酒駕與拒測累犯名單，這回共有34人「上榜」，原意在透過公布姓名、照片與違規事實來強化警示效果，沒想到卻意外掀起一波熱議，因為名單中不乏學生時期的黑白照片、稚嫩模樣的「幼齒照」，甚至還有人根本沒有照片，讓網友笑稱「這是同學會邀請函？」

針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，2019年7月1日起10年內第2次累犯，駕駛機車者處以罰鍰9萬元、駕駛汽車處罰鍰12萬元，累犯3次以上，按前次罰鍰金額加罰9萬元；拒測第2次者處罰鍰36萬，拒測第3次以上者，按前次罰鍰金額加罰18萬，並得公布累犯的姓名、照片及違規事實，並吊銷駕駛執照3年及參加道安講習，吊扣該汽機車牌照2年。

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根據台中市交通事件裁決處網站資料，這次公布34人當中，僅1名為女性，違規地點遍及台中市各行政區，當事人皆為10年內累犯酒駕或拒測者，除重罰罰鍰外，還得吊銷駕照3年、牌照吊扣2年，並公布違規資訊供全民公審。

不過，有趣的是，這些用以「公開示眾」的照片，竟讓不少網友感到「懷舊」，有人一看到照片便驚呼：「這根本是駕照博物館」、「還以為在看畢業紀念冊」，甚至笑說「根本連媽媽都不一定認得出來」，還有人開玩笑說：「這個黑白回憶錄有歷史感」、「威嚇力輸給回憶殺」。

據了解，這些照片是當事人考駕照時所提供，有些人多年未更新，照片還停留在青春年少、稚氣未脫的模樣，與現在樣貌天壤之別，不僅讓網友笑翻，也有人質疑「公布照片原是震懾用的，結果怎麼搞得像懷舊特展？」更有趣的是，其中5人照片「直接缺席」，網友更是無情吐槽：「這是神祕酒駕王嗎？還是限時解鎖角色？」

裁決處則表示，依法定程序公開，且希望藉由公告遏止酒駕歪風，並再次呼籲：「喝酒不開車、宿醉不開車、有喝就找代駕！」別讓一時貪杯變成終生遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

其中5人照片「直接缺席」。（擷自台中市交通事件裁決處網站）

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