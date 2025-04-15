新北驚傳「愛的小手」虐童 保母曾顧女童致死

新北市日前驚傳保母以「愛的小手」虐童，社會局緊急查訪，並配合警方調查。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/15 23:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市日前驚傳保母虐童，一名言語遲緩男童阿凱交由郭姓保母照顧，但全身傷勢不斷，雙親赫見愛子遭「愛的小手」鎮毆打臉部，質疑愛子因發展遲緩，讓郭姓保母有機可乘，心疼雙親提告並拒再讓愛子托育給郭婦，全案由警方釐清中；據了解，郭姓保母2018年照顧一名雙親入獄的女童，疑因吃吐司噎住窒息送醫急救，但她頭、手都是傷，雙親無奈放棄急救，郭婦判賠492萬餘元。

據了解，3歲男童阿凱雙親工作繁忙，去年8月起在幼兒園下課後到晚間9時，由郭姓保母照顧，雖然他在表達方面遲緩，但個性活潑、穩定；直到近來阿凱身上常出現無法解釋的傷痕，追問保母卻回答阿凱情緒不穩自傷，但阿凱在幼兒園不曾如此，直到阿凱抗拒給郭姓保母照顧，加上阿凱抗拒到郭姓保母家，加深雙親疑慮。

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直到阿凱父親有一次把阿凱帶到郭女住處，保母郭女不久傳來阿凱滿臉是傷的照片，雙親見狀趕抵帶走阿凱，家人仔細查看，赫見阿凱頭部、臉頰都是傷，仔細一看竟是遭「愛的小手」打傷，雙親才想起阿凱抗拒到保母家，竟是害怕遭保母虐打，連忙帶愛子驗傷，但詢問保母為何受傷，保母都指稱小孩情緒激動造成，雙親心疼愛子遭虐，報案討回公道。

警方偵辦之際，轉報社會局，社會局緊急查訪，經召開會議討論，認定郭姓保母不當虐待阿凱，更違反少權法，社會局依法廢止保母執照，一併公告保母姓名，配合檢警持續追查，追溯郭婦照顧過的幼童有無相關遭虐打遭遇。

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