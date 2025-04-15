為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北驚傳「愛的小手」虐童 保母曾顧女童致死

    新北市日前驚傳保母以「愛的小手」虐童，社會局緊急查訪，並配合警方調查。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    新北市日前驚傳保母以「愛的小手」虐童，社會局緊急查訪，並配合警方調查。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    2025/04/15 23:01

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市日前驚傳保母虐童，一名言語遲緩男童阿凱交由郭姓保母照顧，但全身傷勢不斷，雙親赫見愛子遭「愛的小手」鎮毆打臉部，質疑愛子因發展遲緩，讓郭姓保母有機可乘，心疼雙親提告並拒再讓愛子托育給郭婦，全案由警方釐清中；據了解，郭姓保母2018年照顧一名雙親入獄的女童，疑因吃吐司噎住窒息送醫急救，但她頭、手都是傷，雙親無奈放棄急救，郭婦判賠492萬餘元。

    據了解，3歲男童阿凱雙親工作繁忙，去年8月起在幼兒園下課後到晚間9時，由郭姓保母照顧，雖然他在表達方面遲緩，但個性活潑、穩定；直到近來阿凱身上常出現無法解釋的傷痕，追問保母卻回答阿凱情緒不穩自傷，但阿凱在幼兒園不曾如此，直到阿凱抗拒給郭姓保母照顧，加上阿凱抗拒到郭姓保母家，加深雙親疑慮。

    直到阿凱父親有一次把阿凱帶到郭女住處，保母郭女不久傳來阿凱滿臉是傷的照片，雙親見狀趕抵帶走阿凱，家人仔細查看，赫見阿凱頭部、臉頰都是傷，仔細一看竟是遭「愛的小手」打傷，雙親才想起阿凱抗拒到保母家，竟是害怕遭保母虐打，連忙帶愛子驗傷，但詢問保母為何受傷，保母都指稱小孩情緒激動造成，雙親心疼愛子遭虐，報案討回公道。

    警方偵辦之際，轉報社會局，社會局緊急查訪，經召開會議討論，認定郭姓保母不當虐待阿凱，更違反少權法，社會局依法廢止保母執照，一併公告保母姓名，配合檢警持續追查，追溯郭婦照顧過的幼童有無相關遭虐打遭遇。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播