超前部署行賄400萬選鎮代會主席 沒選上代表無資格判無罪

屏縣張姓鎮代表候選人有意競選鎮代會主席，涉嫌花400萬元賄選，被高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/04/15 21:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏縣張姓候選人自認可望順利當選鎮代表，並有意爭取鎮代表會主席，於是向另2名候選人共行賄400萬元，被依涉嫌違反選罷法起訴，後因他連代表都沒選上，不具代表會主席候選資格，高等法院高雄分院仍維持無罪判決。

屏東地檢署指出，2022年底，屏東縣恆春鎮鎮民代表選舉期間，被告張姓、楊姓和陳姓等3人，均登記參選後，張男自行評估可以脫穎而出，並有意爭取鎮代表會主席席位，仍積極佈局主席選舉，同時也認為其餘2人有可能順利當選代表，因此有意拉攏。

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同年10、11月間，張男為尋求楊男支持他競選鎮代表會主席，涉嫌陸續交付共300萬元賄款外，另以100萬元向陳男買票，並先付前金50萬元，尾款當選後再給，後因他未當選代表而作罷，張等3人因而涉嫌違反選舉罷免法。

屏東地院開庭調查，張男花錢向楊男買票，因張男和證人指述有瑕疵，認定罪證不足。

至於陳男收賄部分，雖確有其事，但張男並未當選鎮代表，不具備鎮代表會主席候選資格，其行徑固然不可取，卻未影響選舉公平性和投票結果，因此判決無罪，檢方僅針對張男、陳男部分上訴，楊男則無罪定讞。

高雄高分院認為原審判決，並無不妥，駁回上訴，依速審法規定，若無違背法令等相關情形，不得上訴，全案可望就此落幕。

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