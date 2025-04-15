連撞1汽車2機車釀2傷 台南安平肇逃BMW男落網

涉連續衝撞一輛汽車與兩輛機車、造成兩人受傷的BMW轎車肇逃，警方到場制伏孫姓男駕駛並擴大調查。（民眾提供）

2025/04/15 21:21

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區今（15）日晚間7點多，傳出1輛BMW轎車涉在永華路、國平路口撞擊1輛轎車後沒有停下，BMW車逃到附近永華九街又撞到2輛機車騎士，造成2騎士人車倒地受傷，BMW車繼續肇逃、行駛到健康三街與建平八街口時，被四分局線上警網攔獲，42歲的孫姓男駕駛被警方帶回調查，雖其酒測值0，但警方懷疑涉酒駕，對他驗尿、漏夜擴大追查中。

南市消防局119勤務中心接獲民眾通報安平區這起連續衝撞車禍案、有人受傷，派出轄區分隊救護車前往，在永華九街發現兩名遭撞傷的機車男騎士，其中1名40餘歲男子，右小腿挫傷、意識清醒；另名男騎士50餘歲，右肩及右臀疼痛、意識清醒，兩受傷男子都被救護車送醫治療。

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也接獲連續衝撞肇逃案通報的南市警四分局線上警網，火速趕到現場附近搜尋，果然在健康三街與建平八街口攔獲涉肇逃的BMW車與孫姓男駕駛。警方懷疑孫男涉毒駕，除對他驗尿外，也擴大搜索其BMW座車，了解肇逃原因。

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南市消防局救護車與救護員到場救援兩名遭撞受傷的機車男騎士。（民眾提供）

南市消防局救護車與救護員及員警到場救援兩名遭撞受傷的機車男騎士。（民眾提供）

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