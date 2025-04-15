石牌捷運站月台民眾遭刺 捷警加強維安

捷運石牌站今天傳出刺殺案，捷運警察已加強維安。（圖擷自Google街景）

2025/04/15 20:36

〔記者林承鴻／台北報導〕今（15）日晚間5點54分，台北捷運石牌站月台有一名年約50歲旅客，因不明原因遭一名年約40歲女性持刀刺傷背部，目前已送醫治療。旅客傷人原因後續交由警方調查。

台北捷運公司表示，石牌站持刀傷人之年約40歲女性已留置並交由警方偵辦處理中，捷運營運正常，公司已通報所有車站協同捷運警察隊加強維安，至於旅客傷人原因後續交由警方調查。

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捷運警察隊表示，今晚捷運石牌站一名女子突然無預警持水果刀，刺傷坐在月台椅上之女性旅客，造成該名女性旅客左肩受傷，持刀傷人女子立即遭保全及現場民眾合力制伏，捷警及轄區北投分局獲報後立即派員趕赴現場，當場逮捕涉案犯嫌並帶回北投分局石牌派出所偵辦，受傷民眾經送醫治療，無生命身體立即危險。

捷警呼籲，民眾搭乘捷運時需注意身旁乘客的動向，於捷運系統內遇到持刀攻擊，儘可能立即遠離危害並採取繞圓型方式閃避，同時以隨身包包、書本等保護身體要害，可利用隨身物品如雨傘、外套等，防止歹徒近身攻擊，儘量避免與歹徒近身搏鬥。

捷警提醒民眾，搭乘捷運勿攜帶各類刀械或危險物品，違反者除會被拒絕運送外，更可能觸犯《社會秩序維護法》或公共危險罪等罪，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維護捷運乘車安全。

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