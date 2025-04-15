台中3年通報15件資安攻擊0破案 挨批淪資安漏洞城市

台中3年通報15件資安惡意攻擊卻零破案，挨批淪資安漏洞城市。（林祈烽提供）

2025/04/15 19:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會關切資安攻擊防制，市議員林祈烽指出，台中3年來累計有15件勒索軟體惡意攻擊犯罪通報，迄今卻零破案，台中市雖成立數位發展局卻空有口號，不見實質作為，「智慧台中」淪為資安的「漏洞城市」；數位局指出，有協助受害通報及解決；台中市警局則指出，因多境外犯罪追查不易。

林祈烽指出，台中市前年起到今年已發生15件勒索軟體攻擊事件，今年度雖無新增案件，但3年來15件資安攻擊事件破案率竟然掛蛋，也不見積極解決，曝市府對資安議題存僥倖心態，憂資安一旦出現破口，後果不堪設想，如果戶政系統被入侵，萬一所有人的土地房產持有人被變更成「盧秀燕」啟不天下大亂。

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林祈烽指出，目前台中市在資安應變機制恐存在缺漏，質疑市府是否有定期進行跨局處資安聯防演練、標準作業流程、備援機制及資安應變中心，甚至台中市的資料庫無防火牆防制，促成立「台中市資安應變委員會」，訂定資安SOP及風險評估制度，並將資安要求納入公共建設採購標準，以免智慧城市成資安漏洞城市。

數位局長林谷隆指出，數位局成立後致力宣導資訊安全，並與警察機關強力打擊犯罪，勒索軟體的案件數已逐漸下降，今年迄今未接獲報案，顯示民眾有加強資安防護意識；另過去發生資安事件後，數位局均第一時間能協助受害機關或企業進行通報，並協助識別攻擊型態以利恢復或重建。

市警局長李文章則回應，若攻擊源頭是在國內就由地方警局查辦，但若是境外犯罪則須透過刑事局尋求跨國協查，較難取得情資可偵辦；目前多方宣導加強建置完整資安管理，可將傷害降到最低。

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