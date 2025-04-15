車牌「C變Q」！ 毒蟲開賓士拒檢連環撞「栽了」

陳姓毒蟲駕車拒檢逃逸，經警匪追逐最後撞上休旅車才停下。（草屯警方提供）

2025/04/15 19:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投54歲陳姓毒蟲，今開著賓士C系列轎車行經草屯市區，由於行進走走停停，巡邏員警見狀查詢號牌，竟發現車號英文的C，竟被黑膠帶貼成Q，立即鳴喇叭示警受檢，不料陳某加速逃逸，雙方上演警匪追逐，之後陳先自撞中央分隔島，再撞上休旅車才停下，車內則起獲海洛因等毒品，陳某最後被依毒品與偽造文書罪偵辦。

草屯警方表示，陳某有毒品前科，今上午開著賓士車因走走停停，警方開著巡邏車見其形跡可疑，便按喇叭要求停車受檢，詎料陳某拒檢還加速逃竄，員警則一路尾隨。

請繼續往下閱讀...

但後來2車速度過快，員警擔心危及用路人，便立即減速，惟陳某仍持續逃逸，並在一處路口變換車道時，先撞擊中央分隔島，再失控撞上對向休旅車才停下。

當時賓士車上僅有陳某，因受劇烈撞擊有多處骨折，遭撞休旅車內的駕駛僅擦挫傷，2人送醫皆無生命危險，賓士車內則起出海洛因、安非他命、大麻等毒品，除依毒品危害防制條例送辦，並抽血釐清有無毒駕外，有關變造車牌也依偽造文書罪偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳姓毒蟲駕駛賓士車走走停停、形跡可疑，還變造車牌，以黑膠帶將「C」貼成「Q」。（草屯警方提供）

陳姓毒蟲駕車拒檢逃逸，經警匪追逐最後撞上休旅車，車內起出海洛因、安非他命、大麻等毒品。（草屯警方提供）

陳姓毒蟲駕車拒檢逃逸，經警匪追逐最後撞上休旅車，車內起出海洛因、安非他命、大麻等毒品。（草屯警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法