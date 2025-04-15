高檢署打詐綱領2.0版第1波懲詐查緝 查扣逾3億台幣不法所得

高檢署檢察長張斗輝。（資料照）

2025/04/15 19:24

〔記者王定傳／台北報導〕行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版今年1月開始推行，高檢署統合懲詐團隊，2月10日到3月10日，針對假投資詐騙、成少共犯、非法第三方支付業者、非法幣商業者及不動產詐騙等高發性類型電信詐欺犯罪，加強溯源查緝，查獲3180件，查扣犯罪不法利得1億9312萬餘元、泰達幣203萬7837顆，不動產13筆、24輛汽車，總共逾3億新台幣。

高檢署指出，這次行動共查獲（含起訴，不包括單純人頭帳戶）3180件、4524人（含車手2986人），羈押663人，查獲機房21座、水房26座，並查扣犯罪不法利得1億9,312萬餘元、泰達幣203萬7837顆，不動產13筆、汽車24輛。

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其中，台北地檢署「斬金行動」，查獲詐團以假投資方式配合假出金詐欺水房，假出金匯款予被害人達8億餘元，誘使被害人繼續投資，被害人達5000餘人，財損金額約150多億元，羈押52名嫌犯；另雲林地檢署起訴「假幣店、真水房」、「假物流，真車手」詐騙集團，被害金額達31億元，被告等人經檢察官起訴求處有期徒刑20年。

高檢署統計，打詐綱領1.5版執行期間（2023年6月至去年12月），查獲詐欺集團數為4083團，與前期（2022年6月至2023年12月）相較成長33％，查扣不法利得為264.67億元，與同期相較成長340％，而全國各地方檢察署電信詐欺及單純人頭帳戶案件新收數，2024年與2023年相較，分別下降26.89％、39.52％，顯見懲詐團隊「刨根溯源查緝及查扣犯罪資產」已漸生成效，後續將持續對於高發性的詐欺類型，強化查緝、聲請羈押及從重量刑，以嚴懲不法。

另為源頭管控及杜絕詐欺案件發生，高檢署持續強化跨部會聯繫合作，並與金融機構、電信事業、境內外網路平臺業者、提供虛擬資產服務事業、第三方支付業者、電商業者、網路遊戲業者等7大關鍵產業，建立聯繫平台，公私協力合作，共同從源頭防詐及打詐。

高檢署說，為有效填補被害人所受損害，落實罪贓返還，自2023年7月推行追贓返還計劃，透過偵查、審理中移付法院和、調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴依據，經統計自2023年7月至去年12月止，和、調解件數為13938件，和調解金額為30億6970萬元，以填補被害人所受損害。

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