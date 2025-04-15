台中電廠驚傳施工意外 模板工墜4米深涵洞喪命

台電台中電廠內的燃氣機組土建工程，今天發生一名板模工人施工墜落涵洞意外，經送醫急救仍不治。（記者陳建志攝）

2025/04/15 19:00

〔記者陳建志／台中報導〕台電綜合施工處在台中電廠進行燃氣機組土建工程，今天上午8點多，一名孫姓板模工人（72歲）在施工時，重心不穩墜落約4米深的涵洞，現場人員發現立刻進行報案搶救，救護人員將孫男送醫，一度恢復呼吸心跳，不過上午11點多時院方宣告心臟停止死亡，詳細事故發生原因須進一步釐清，不過台電已立即要求全面停工及封鎖現場。

這起工安意外發生在今天上午8點24分左右，當時孫姓板模工人（72歲）在台中電廠內的燃氣機組工地，進行電纜涵洞緊急出口模板支撐作業，卻重心不穩從緊急出口地面處墜落至約4米深的電纜涵洞內。

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現場人員發現立刻進行搶救並報案，救護車約8點37分抵達工地，救護人員進行緊急處置後立刻送醫，約9點送至醫院，經搶救在9點32分一度恢復呼吸心跳，不過11點27分經醫生宣告心臟停止死亡。

台電表示，得知該起事故後，第一時間協同廠商關心、慰問家屬，並立即全面停工、封鎖現場，且依規定通報勞檢單位，後續配合相關調查，也將依契約規定罰處施工廠商，強化工安管控，避免憾事再發生。

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