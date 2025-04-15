爆炸相當110公斤TNT！ 台中倉庫狂囤800公斤非法爆竹

台中市大里區一處鐵皮倉庫非法囤積大量爆竹煙火。（消防局提供）

2025/04/15 18:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區一處鐵皮倉庫非法囤積大量爆竹煙火，消防局近日獲報前往查緝，發現多達60多種的五花八門煙火爆竹，總量高達800多公斤，已超過管制量100倍以上，一旦同時引爆恐炸毀半條街，嚇壞查緝人員，當場除查扣封存爆竹，也將通知負責人到案，最高可開罰150萬元。

台中市消防局近日接獲民眾透過臉書粉絲專頁舉報，指稱環中東路五段一處鐵皮建築倉庫內囤積大量爆竹煙火，恐有安全之虞，消防局第三大隊獲報後，立即調派8輛車、20名消防人員，由大隊長詹仁傑率隊前往稽查，現場驚見超過800公斤的各式爆竹煙火，種類多達60餘種，包含疑似專業用、且未張貼認可標示的煙火產品。

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經初步估算，現場800公斤煙火中約含有200公斤黑火藥，換算爆炸當量，相當於110公斤TNT炸藥，若於密閉或集中空間中同時引爆，恐造成30～50公尺內的輕型建物（如鐵皮屋、磚造平房）嚴重毀損，波及範圍甚至擴及50公尺以上，威力堪比一座小型火藥庫，一旦發生意外不僅危及生命安全，恐引發連鎖爆炸或大規模火災，後果不堪設想。

而該倉庫不僅儲存量超出法定管制量的100倍以上，包括位置、構造、設備及安全管理都不符規定，也沒選任爆竹煙火監督人及投保公共意外責任險，明顯已違反爆竹煙火管理條例等相關規定，將通知負責人到案說明、依法舉發，最高可處150萬元以下罰鍰，並逕予沒入所有爆竹煙火。

消防局長孫福佑指出，爆竹煙火屬高度危險商品，製造、販售、儲存與施放皆須嚴格遵循法規，近期全台媽祖遶境及各種廟會活動密集，民間使用煙火頻率大增，部分業者為牟利鋌而走險，非法囤貨極易釀成火災甚至爆炸等重大災害，消防局將持續加強全市各區巡查與取締力道，全力防範類似事件發生。

他同時呼籲市民，若發現可疑儲存、販售或製造爆竹煙火情形，應立即聯繫當地消防分隊或撥打119檢舉，並提醒購買煙火時須認明合法標示，保障自身與社區安全。

消防局近日獲報前往查緝。（消防局提供）

多達60多種的五花八門煙火爆竹，總量高達800多公斤，已超過管制量100倍以上。（消防局提供）

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