浮潛斷腿打贏官司獲理賠297萬 高院：船公司主動替顧客加保

小琉球浮潛示意圖與本新聞無關。（資料照）

2025/04/15 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕台北的包姓男子6年前到小琉球浮潛，控訴載客小船蔡姓船長在他正在脫第二支蛙鞋的時候突然開船，導致他落海，雙腳遭底螺旋槳打斷，身上肋骨多處骨折，訴請旺旺友聯產險公司理賠，一審判他勝訴，獲判賠297萬元，但旺旺友聯不服上訴；高等法院審理認為「水啦」公司已替包男加保，其受傷包含意外事故範圍，仍判旺旺友聯應理賠297萬元，可上訴。

包男提告主張，2019年9月22日參加「水啦」公司的浮潛活動，當時旺旺友聯承保「水啦」公司浮潛、潛水活動的保險。

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當天上午8時30分，他乘坐「水啦」公司蔡姓船長駕駛的戴客小船到屏東縣琉美鄉美人洞附近海域進行浮潛活動時，上午11時20分結束第一潛活動，蔡在船協助他上船之際，當時他僅脫下第一隻蛙鞋，正步上船尾登船船梯之際，船隻竟貿然啟動，他因重心不穩摔落海中，雙腿遭螺旋漿擊中而斷腿，另有多處骨折等傷害。

事發後，他提告「水啦」公司和蔡姓船長，一審已判對方應連帶賠償409萬多元，「水啦」公司提起上訴，因未繳納二審的裁判費被駁回上訴確定。

不過，因旺旺友聯認為無理賠償責任，他提起民事訴訟，台北地院已判決旺旺友聯應賠償297萬元，旺旺友聯不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理認為，包男因浮潛活動所受傷害，屬於保險契約第 24條「被保險人或其受僱人於保險期間內，因在本保險契約所載活動處所舉辦活動而發生意外事故，致第三人體傷或財物損失，依法應由被保險人負賠償責任，而受賠償請求時，本公司對被保險人負賠償之責」的約定範圍，應負起賠償責任。

針對旺旺友聯抗辯稱，包男發生意外事故，應屬於保險契約第4條第8款約定「被保險人因所有、使用或管理船舶所致」的除外責任，高院審理認定，審酌保險契約附加條款第1條約定，「水啦」公司加繳保險費投保該附加條款後，保險契條承保範圍包含因使用「器具」所涉意外事故，此事故並非保險契約的不保事項，不應將此事故排除在承保範圍，仍判旺旺友聯應理賠包男297萬元。

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