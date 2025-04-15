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    大里母女3死火警 27歲女子情路不順16歲就生大兒子

    台中大里中興路1段今天凌晨發生火警，造成林姓女子和2個女兒命喪火場，遺體送出火場時家人難過落淚。（記者陳建志攝）

    台中大里中興路1段今天凌晨發生火警，造成林姓女子和2個女兒命喪火場，遺體送出火場時家人難過落淚。（記者陳建志攝）

    2025/04/15 17:43

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里今天凌晨發生民宅火警，造成27歲林姓女子和2名7歲、5歲女兒命喪火場，母女3人遺體今天中午都送往殯儀館等待檢警相驗，家人前往認屍痛哭失聲，據了解，林女之前曾擔任作業員，近來因車禍休養，原本近期準備重新找工作，沒想到卻碰上火警喪命，讓家人難過不已。

    據了解，娘家在台中北屯的林女情路不順，16歲時就生下大兒子，開始打零工養育小孩，後來又認識黃姓前夫，生下了2個女兒後離婚，念小四的大兒子目前由阿嬤協助照顧，林女為了讓2個女兒多和前夫見面，1年多前從北屯搬到大里，並透過朋友認識現在的黃姓男友（29歲），帶著兩個女兒和黃男同住。

    據了解，林女之前曾在工廠擔任作業員，約3個月前搭男友車子外出時發生車禍撞斷手開刀，修養至今還沒辦法工作，導致經濟狀況不穩定，目前也有申請社福補助，為了改善經濟狀況，近來有想要找工作重新上班，沒想到卻碰上火警意外喪命。

    林女的阿姨表示，她雖然生活辛苦還要照顧小孩，但是非常孝順體貼，時常關心母親和她，像她最近心臟裝支架，林女就常常來電關懷，突然接獲噩耗真的很震驚。

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