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    首頁　>　社會

    離奇！ 和美2車相撞 休旅車駕駛和乘客跳車跑了

    休旅車與轎車碰撞後，造成休旅車側翻，警方卻發現休旅車上2人車禍後即跑掉，已進一步追查。 （圖由消防局提供）

    休旅車與轎車碰撞後，造成休旅車側翻，警方卻發現休旅車上2人車禍後即跑掉，已進一步追查。 （圖由消防局提供）

    2025/04/15 16:56

    〔記者湯世名／彰化報導〕離奇！彰化縣和美鎮鹿和路6段今天（15日）下午發生一起事故，休旅車與轎車在路口碰撞後，造成休旅車側翻，警方據報派員趕抵現場，卻發現僅有轎車駕駛在場，附近目擊民眾向警方表示，休旅車上2人車禍後即跳車跑掉，警方已進一步追查。

    警方調查，今天下午2點多，1輛休旅車與1輛轎車在和美鎮鹿和路6段路口發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，休旅車當場側翻並靠在檳榔攤上。休旅車車身凹陷，轎車保險桿也被撞飛，現場零件散落一地，檳榔攤部分設施亦受波及。

    消防局與和美警方據報都派員趕往現場，但現場僅有轎車駕駛在場，其肢體擦傷，意識清醒，由救護人員包紮後送鹿港基督教醫院治療，員警詢問附近民眾，得知休旅車上的駕駛與乘客在車輛碰撞側翻後，脫困後跳出車外跑掉，令員警起疑，不排除休旅車上2人有酒後駕車，或有可能2人是逃逸的外籍移工，除調查肇事原因之外，還根據休旅車車號進行追查，以釐清2人為何要離開現場。

    休旅車與轎車碰撞後，造成休旅車側翻並緊靠檳榔攤。 （圖由消防局提供）

    休旅車與轎車碰撞後，造成休旅車側翻並緊靠檳榔攤。 （圖由消防局提供）

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