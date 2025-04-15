為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高鐵、台鐵屢遭歹徒當詐騙「站」 鐵路警察邀全民一起抓車手

    鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

    鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

    2025/04/15 16:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕鐵路是大眾運輸樞紐，卻也常遭歹徒當作詐騙「站」，利用車站製造斷點，或拿人潮當掩護；鐵路警察局高雄分局今天動員到轄區多處車站車頭宣講，提升全民防詐免疫力，也邀全民一起抓車手。

    警方調查，部分歹徒喜歡運用車站人潮、空間當掩護進行詐騙，常見網路交易選在車站，被害人先付款後趕到車站，等了很久才會發現被騙；有些歹徒選在車站取款，然後搭高鐵或台鐵、計程車離開，製造斷點延誤偵辦。

    還有一種車站常見詐騙手法，是謊稱迷路或沒帶錢，急需臨時救援來騙取他人的同情心，拿到幾百或幾千元後立刻離開；遇到這種「假可憐」詐騙型態，警方提醒若覺得怪異，可立刻就近向車站內員警或值班台反映，或建議對方可找警察求助。

    鐵路警察局高雄分局組成打詐隊，分局長張天賜今天帶隊到屏東進行反詐騙車頭行動宣講，同時動員到台鐵嘉義、新營、台南、高雄、屏東及枋寮車站月台、出入閘門等明顯處，張貼由交通部鐵道局南部工程分局印製的反詐海報。

    另於高鐵嘉義站、台南站、左營站，設有警察服務台提供民眾反詐、識詐諮詢管道，讓乘客辨識最新詐騙手法與資訊，提升全民防詐免疫力。

    警方說，警政署推出「165打詐儀錶板」，以視覺化圖表呈現最新防詐資訊，並於今年4月1日起攜手愛爾麗醫美集團等4家企業實施百斬計畫獎五萬專案，民眾可到165打詐儀錶板「檢舉車手專區」填報線索情資，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金，總獎金高達5百萬元，號召全民抓車手。

    警方呼籲，如在台鐵、高鐵車站或列車上發現疑似詐騙事件或疑遭詐騙情形，可立即就近通報警方、撥打165專線或至165打詐儀表板檢舉車手專區通報，共同打擊詐欺、守護治安。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

    鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播