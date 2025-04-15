高鐵、台鐵屢遭歹徒當詐騙「站」 鐵路警察邀全民一起抓車手

鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

2025/04/15 16:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕鐵路是大眾運輸樞紐，卻也常遭歹徒當作詐騙「站」，利用車站製造斷點，或拿人潮當掩護；鐵路警察局高雄分局今天動員到轄區多處車站車頭宣講，提升全民防詐免疫力，也邀全民一起抓車手。

警方調查，部分歹徒喜歡運用車站人潮、空間當掩護進行詐騙，常見網路交易選在車站，被害人先付款後趕到車站，等了很久才會發現被騙；有些歹徒選在車站取款，然後搭高鐵或台鐵、計程車離開，製造斷點延誤偵辦。

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還有一種車站常見詐騙手法，是謊稱迷路或沒帶錢，急需臨時救援來騙取他人的同情心，拿到幾百或幾千元後立刻離開；遇到這種「假可憐」詐騙型態，警方提醒若覺得怪異，可立刻就近向車站內員警或值班台反映，或建議對方可找警察求助。

鐵路警察局高雄分局組成打詐隊，分局長張天賜今天帶隊到屏東進行反詐騙車頭行動宣講，同時動員到台鐵嘉義、新營、台南、高雄、屏東及枋寮車站月台、出入閘門等明顯處，張貼由交通部鐵道局南部工程分局印製的反詐海報。

另於高鐵嘉義站、台南站、左營站，設有警察服務台提供民眾反詐、識詐諮詢管道，讓乘客辨識最新詐騙手法與資訊，提升全民防詐免疫力。

警方說，警政署推出「165打詐儀錶板」，以視覺化圖表呈現最新防詐資訊，並於今年4月1日起攜手愛爾麗醫美集團等4家企業實施百斬計畫獎五萬專案，民眾可到165打詐儀錶板「檢舉車手專區」填報線索情資，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金，總獎金高達5百萬元，號召全民抓車手。

警方呼籲，如在台鐵、高鐵車站或列車上發現疑似詐騙事件或疑遭詐騙情形，可立即就近通報警方、撥打165專線或至165打詐儀表板檢舉車手專區通報，共同打擊詐欺、守護治安。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鐵路警察高雄分局展開車頭反詐宣導。（警方提供）

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