監測儀器釀陽明山大火 林延鳳要求北市與陽管處合作清查

台北市陽明山七星山步道區14日上午發生火災，議員林延鳳（左）15日表示，造成此次大火的同一廠商設備先前已起火過一次。（圖擷取自台北市議會網站）

2025/04/15 16:47

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市陽明山七星山步道區昨天上午發生火災，燃燒面積達50公頃，陽管處人員稱可能是國科會設置的空氣品質感測器起火。台北市議員林延鳳今（15）日表示，造成此次大火的同一廠商設備先前已起火過一次，她要求消防局與陽管處合作，清查山區所有相關設備，確實保固或清除。消防局表示，會帶回討論，另火調會在一個月內盡快提早完成。

林延鳳在台北市議會警政衛生部門詢問，昨天陽明山火災是否已有初判起火原因？消防局長莫懷祖回應，昨天在現場有找到國科會國家實驗研究院國家高速網路與計算中心委託廠商所設置的相關設備儀器，應該算是人禍。

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林延鳳指出，該研究計畫早已結束，而儀器年久失修，目前市府還無法掌握當時設置了多少儀器。林延鳳說，這次火警並非第一次發生，上次規模較小，這次則燒掉了約2個大安森林公園的面積。

莫懷祖表示，火調會在一個月內盡快提早完成。至於相關求償，莫懷祖說現在陽管處就可循程序要求廠商說明，依照合約處置；而消防局火調報告完成之後會依規定方式移給警察局，再移送檢調看是否進行後續處理。

林延鳳要求北市府與中央陽管處合作，清查山區還遺留多少類似監控設備，要求相關單位確實保固或清除，希望消防局帶回府內討論，專案處理。莫懷祖回應，會帶回討論。

林延鳳表示，昨天下午1點消防局才請求空勤總隊支援派直升機協助滅火，警覺性不足。就她瞭解，昨天其實是里長直接打給士林北投區立委吳思瑤，透過吳直接聯繫內政部，通知空勤直升機準備好，北市府請求協助的時間點較晚。

莫懷祖說，申請直升機支援有一定程序，需要經過確認才會作業，他預估這次派飛3趟黑鷹直升機須耗資上百萬元。他說，昨天消防義消上去之後，完成部署前置必要的周界防護水線，確認地點、風向後，經綜合判斷請空勤總隊派機支援。

台北市陽明山七星山步道區14日上午發生火災，議員林延鳳15日表示，造成此次大火的同一廠商設備先前已起火過一次。（圖由林延鳳辦公室提供）

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