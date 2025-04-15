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    全國首創AI辨識人臉阻詐 台南ATM領款要「脫口罩」

    台南祭出AI辨識讓車手ATM取款無所遁形。（記者王姝琇攝）

    台南祭出AI辨識讓車手ATM取款無所遁形。（記者王姝琇攝）

    2025/04/15 16:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府為守護民眾安全，致力推動「打詐台南隊」深入各社區宣導，現在更祭出全國首創，透過AI辨識人臉，讓車手在ATM領款無所遁形。預計下個月起試辦。

    南市府今在五條港里社區舉辦治安會議，擔任台南市反詐大使的資深藝人譚艾珍現身，與里民面對面交流，分享實用的識詐與防詐技巧，也呼籲社會給予受害者更多理解與支持。黃偉哲表示，台南市每月阻詐件數績效全國居冠，展現出第一線金融行員、超商店員與警方通力合作的成果。

    黃偉哲說，有鑑於詐騙猖獗，研考會智慧發展中心集思廣益，全國首創透過科技人臉辨識攔阻車手ATM領款；他強調，面對詐騙，第1關就是民眾不貪不上當，第2關民眾若臨櫃匯款由銀行行員機警阻攔，第3關就是阻攔車手ATM領款；而這套系統建置至少在車手提款部分可以立即阻攔。

    研考會主委蒙志成指出，基本上規劃用AI鏡頭做辨識，ATM領款人是否有戴口罩或安全帽，一旦有戴（辨識人臉不完整）將透過現場語音，提醒請脫下口罩或安全帽，若經過時間未脫下，警報器就會作響；預計下個月在幾個熱點試辦，視成效再陸續推廣至全市各區。他強調，依法不能強制，但盼能達到警示效果，就像是汽車警報器一樣，藉此能大幅降低在台南市車手領錢的狀況。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台南市政府祭出全國首創AI辨識人臉，讓戴著口罩的詐騙車手在ATM領款無所遁形。（記者王姝琇攝）

    台南市政府祭出全國首創AI辨識人臉，讓戴著口罩的詐騙車手在ATM領款無所遁形。（記者王姝琇攝）

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