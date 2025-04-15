指利錦祥五鬼搬運上市公司 林朝鑫拘役50日定讞

新系大老利錦祥（右）告品觀點及林朝鑫誹謗。 （資料照）

2025/04/15 16:36

媒體人林朝鑫判拘役50天確定

〔記者歐素美／台中報導〕媒體人林朝鑫2023年在品觀點發表「中鋼內部爆料：聯鋼營造虧空9億內幕」文章，刊載聯鋼董事長張修齊將工程轉包給民進黨新潮流系大老利錦祥指定的營造公司，讓聯鋼無端損失9億元，利錦祥涉及中鋼集團人事，遂行五鬼搬運、掏空公司及國庫，利錦祥告品觀點及林朝鑫誹謗，台灣高等法院今天判林朝鑫拘役50天確定，但民事尚未宣判；品觀點則依利錦祥要求向惠明盲校捐款20萬元要求和解，利錦祥表示將會撤告。

林朝鑫在品觀點撰文提及「聯鋼營造公司董事長張修齊，竟以高出原本工程款13億的價金22億元，轉包予民進黨新潮流系大老利錦祥所指定之某民間營造公司，讓聯鋼公司無端損失9億元」、「中鋼集團類似中飽私囊的其他案例層出不窮，其中多起涉及中鋼集團各高層；擔任中鋼集團董事長多年的翁朝棟，還有新潮流大老利錦祥及已辭職的聯鋼營造公司董事長張修齊等人均難逃干係。

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爆料消息強調，近3、4年來，民進黨大老利錦祥不遺餘力積極向中央反映，力保翁朝棟繼續留任中鋼董座一職，其目的不外乎續行其五鬼搬運伎倆，將上市公司當成自家金庫大玩五鬼搬運，掏空公司及國庫的戲碼，行徑令人髮指。

新北地院判決指出，林朝鑫未向聯鋼公司、張修齊、利錦祥查證，未盡新聞媒體從業人員所應負的合理查證義務，且在品觀點撤文後，林又張貼報導在個人臉書，惡意甚明，依散布文字誹謗罪判林拘役50日。檢察官和林朝鑫對量刑不服，上訴高院。高院認為，新北地院已審酌林朝鑫從事媒體工作多年，依專業智能應知道要查證，卻在沒求證的情況下恣意撰寫，考量他於一審坦承犯行而依法量刑，處拘役50日並無違誤，今年4月1日駁回林朝鑫的上訴，全案定讞。

利錦祥今天在蔡其昌鄉親中心公布這項消息，並表示品觀點撤文要求和解，他要求品觀點的業者捐款20萬元給惠明盲校，幫助弱勢，品觀點相關人士今天附上林朝鑫判決定讞的新聞連結及惠明盲校20萬公益捐款匯款紀錄給他，他將依約撤告，另林朝鑫雖刑事判拘役50天，民事尚未宣判，他希望比照品觀點辦理，只要林朝鑫捐款20萬元給惠明盲校，幫助弱勢，他就撤告。

利錦祥在豐原經營的三民書局於2019年結束營業。 （資料照）

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